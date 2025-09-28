この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された『【新築】健康・快適な家づくりには全館空調より〇〇コントロールが必須！』で、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、家づくりにおける空調の新たなスタンダードについて持論を語った。本動画では、従来の全館空調システムから進化した、湿度コントロールの重要性が熱く語られている。



杉浦氏はまず、「全館空調は目指すべきなんですよ。家中が暖かくて、家中が涼しい住宅の温度とか湿度をコントロールできるようになる」と、その理想を肯定しつつも、従来の全館空調について「今、割と皆さんが全館空調って言ってるやり方が時代遅れなんですよ」とバッサリ。「多くは今から30年くらい前にみんなやってて失敗したやり方を今またやっている」と指摘し、過去のブーム時代に見てきた失敗例を具体的に説明。「何やってたかっていうと、住宅の中に一つの空調室を設けて、そこからダクトで各部屋に送風する方式だったんですけど、結局ダメだったんだよね」と明かした。



その失敗の大きな要因として、「エアコンで一部屋冷やすのと、そこからダクトで持っていった時に、もう絶対冷えないの、これ」と断言。冷房効率が落ち、導入費用も膨大な上に「涼しくない」というクレームが多発し、その後ほとんど残っていない現状を語った。さらに「そもそも湿度のコントロールがまず外側でできてないと、冷房や暖房だけ送ったところで意味がない」とし、「湿度コントロールができていない全館空調ならやらない方がいい」と警鐘を鳴らした。



では、なぜ湿度コントロールが重要なのか。杉浦氏は「湿度がコントロールできる家とできない家があるんですよね」と前置きし、「木造住宅だったら木が腐る、カビが生える、夏はムシムシ、冬はカラカラ、さらに電気代も高くなり、騒音や臭いの問題もある」と、湿度制御未対応の家のデメリットを列挙。「湿度コントロールさえできていたら、30度でもそんなに暑くないですよ」「空気の流れがコントロールできれば生乾き臭もなくなるし、PM2.5や花粉もカットできる」と具体的なメリットも合わせて紹介した。



「これからは湿度コントロール。新しいスタンダードです」と訴え、「家族が健康になる」「外気との差が減り、ヒートショック防止にも役立つ」と健康面での恩恵も強調。最後は「ぜひ、これから家作りしたら湿度コントロールを考えてみてもらった方がいいかな」と呼びかけ、動画を締めくくった。