¿·¼Ö28Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¤¬¿··¿¡Ö125cc¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×È¯Çä¡ª ¤á¤Á¤ã¡È¥ì¥È¥í¡õÀè¿ÊÅª¡É¤Ê»Â¿·¥Ç¥¶¥¤¥óºÎÍÑ¡ª ¥Ó¥Ã¥°¤Ê¡ÖÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡×ÅëºÜ¤Ç¡È¼ÂÍÑÀ¡É¥µ¥¤¥³¡¼¤Ê¡Ö¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹125¡×¤¬¥¹¥´¤¯ÎÉ¤¤¡ª
¿·¼Ö28Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¤¬¿··¿¡Ö125cc¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×È¯Çä¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¤Ë¡¢Á´ÌÌºþ¿·¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥¢¥É¥ì¥¹125¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¡Ö¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹125¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹125¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤µ¤È¸½ÂåÅª¤ÊÀöÎý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÂçÉý¤Ë¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¡Ê125cc¥¯¥é¥¹¡Ë¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ë¶ÊÌÌ¤ÈÄ¾Àþ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀè¿ÊÀ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢U»ú·¿¤Ë¸÷¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤È¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤¬¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Î©ÂÎ¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ä¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¥ê¥à¤Ë¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÍÑÀ¤ÈÍøÊØÀ¤âÂç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥·¡¼¥È¤ò³«¤±¤º¤ËµëÌý¤Ç¤¤ë¥Õ¥å¡¼¥¨¥ë¥ê¥Ã¥ÉÉÕ¤Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤â5.3¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¡ÊÀèÂåÈæ0.3¥ê¥Ã¥È¥ëÁý¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È²¼¼ýÇ¼¤ÎÍÆÎÌ¤â24.4¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Õ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÊØÍø¤ÊÁõÈ÷¤âÉ¸½à¤Ç½¼¼Â¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂ¤òÃÖ¤±¤ë¹¤¯¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Õ¥í¥¢¥Ü¡¼¥É¤ä¡¢2¿Í¾è¤ê¤Ç¤â²÷Å¬¤ËºÂ¤ì¤ë¥·¡¼¥È¡¢¥°¥é¥Ö¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬Å°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢124cc¤Î¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤ÅûSOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²ÃÂ®ÀÇ½¤È¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤òÎ¾Î©¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»ÏÆ°Êý¼°¤ò¡Ö¾ï»þ³ú¤ß¹ç¤¤¼°¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÂå¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÄãÃæÂ®°è¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯¤¬¸þ¾å¡£ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ÚÎÌ¤Ê¿·Àß·×¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¼è¤ê²ó¤·À¤ÈÁà½ÄÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿¥¢¥É¥ì¥¹125¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢28Ëü500±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£