¡Ö¥é¥Ö¥ÛÌ©²ñ¡×¾®Àî¾½¡¦Á°¶¶»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë ¡ÈÀ¯¼£¤Î»Õ¾¢¡É¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¿·¿Í»þÂå¡×¤È¡Ö»ÔÄ¹Áª¤Î¾×·â¡×
¡Ö¡Ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤Î¡ËÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Íâ25Æü¤ÎÄ«¡¢»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Ð¤«¤ê¤ÇÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¤ËÄ¾ÀÜ¡¢»ÔÄ£¼Ë¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¬¡Ø²ñ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìó30Ê¬¡¢¤ªÃã¤â½Ð¤µ¤ì¤º»ÔÄ¹¼¼¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â»ÔÄ¹¤Ï¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡¢¡ØÌÔÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¡Ô¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¡Ä¡ÕÍá°á»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÁ°¶¶»ÔÄ¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Î´´Éô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Ê¤¬¤éÊ°¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÈÌÔÈ¿¾Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤À¡£
Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®
¡Ö°ìÀÚ¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï9·î24Æü¡¢¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤¬¡¢Æ±»Ô´´Éô¤ÈÊ£¿ô²ó¡¢»ÔÆâ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡ÈÌ©²ñ¡É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ´´Éô¤¬25Æü¤Î»ÔÄ¹¼¼¤Ç¤Î¾ìÌÌ¤òÊò¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë2¿Í¤Ç²¿²ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡ÊÆùÂÎ´Ø·¸¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¼Õ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤ÈÍ¡¤¹¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ø°ìÀÚ¡¢ÆùÂÎ´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¸«¶ì¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±Æü¸á¸å¤Ë»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼áÌÀ¤ò¤·¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¡£²ñ¸«¸å¤Îµ¼Ô¤Î°Ï¤ß¤Ë¤â°ìÀÚ±þ¤¸¤º¡¢¡Öº£¤Ï¼«Âð¤Ë¤Ïµ¢¤é¤º¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Î¢¶âÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¡È¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¡É¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Î»³ËÜÎ¶Á°»ÔÄ¹¡Ê66¡Ë¤òÇË¤êÅöÁª¡£Á°¶¶»ÔÀ¯¤Î¡Ö¿·¤·¤¤É÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡1982Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»Ô¤ÎÇÀ²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¿¿¤óÃæ¡£Ãæ¹â¤Ï°ñ¾ë¸©¤Î»äÎ©¤Î°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¡£2005Ç¯¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»ÊË¡½¤½¬À¸¤È¤·¤ÆÁ°¶¶»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¯ºö¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡×
¡¡ÃÏ¸µÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÊÛ¸î»Î»þÂå¤«¤éÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2011Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·²ÇÏ¸©µÄÁª¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ç½ÐÇÏ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¼Ô¤¬µÞî±¡¢¼Âà¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÁªµó¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µÜºê³Ù»Ö¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê¸½·²ÇÏ¸©µÄ¡Ë¡£¾®Àî»á¤ÏÃÏ¸µË¡Áâ³¦¤ÎÅÁ¼ê¤ÇµÜºê»á¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¸©µÄ¤Ë½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÜºê»á¤Ï¾®Àî»á¤ÈÆ±¤¸Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢¾åÌÓ¿·Ê¹µ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÀ¯³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÜºê»á¤Ï¾®Àî»á¤Î¡ÈÀ¯¼£¤Î»Õ¾¢¡É¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÜºê»áËÜ¿Í¤¬¼èºà¤ËÅú¤¨¡¢ÁûÆ°¸å½é¤á¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¾®Àî»ÔÄ¹¤òÀ¯³¦¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ÊË¡½¤½¬À¸¤Ç¤³¤Á¤é¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¡¢¿È¤è¤ê¤â¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÀ¯ºö¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡Ø¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤âÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¿·¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¤è¤¤¤È¶µ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇµÜºê»á¤Ï¡¢¾®Àî»á¤Î±éÀâ¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¼ê¤ò°®¤ì¤Ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥³¥í¥Ã¤È¡Ä¡×
¡¡°ìÊý¡¢Á°½Ð¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¾å¾º»Ö¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¸©µÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤«¤é¡¢¹ñÀ¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò¼«¤é¸À¤ï¤º¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Èà½÷¤Î¤ä¤ê¸ý¡£¡Ø¹ñÀ¯¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾®Àî»á¤¬¸©µÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¸å¤í½â¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ì±¼çÅÞ¤Ç»²µÄ±¡ÉûµÄÄ¹¤âÌ³¤á¤¿³ÑÅÄµÁ°ì»á¡ÊºòÇ¯2·î»àµî¡¦µýÇ¯86)¤Ç¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¼Ò²ñÅÞ¤«¤éµÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¿ÍÊª¤ÇÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Àî»á¤Ï¤³¤ÎÃÏ¸µ¤Î¡È¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¡É¤Î½ÅÄÃ¤Ë²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿§µ¤¤¬Ä¹Ç¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÈà½÷¤Ï¡¢¡ØÆÈ¿È¤À¤«¤é¡¢ÆÈ¿È¤Î¼«±Ò´±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤ËÍè¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¤Þ¤ë¤ÇÀ¯¼£¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Êò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²ó¡¢»Ô´´Éô¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃËÀ¤é¤È¤Î¡ÈÌ©Ãå¤·¤¹¤®¤ë¡É¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤â¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬À¯¼£Åª¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤À¤È¤ß¤ë¤È¡¢¼ê¤ò°®¤ë¡¢¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¤¢¤ëµÄ°÷¤ÎÁªµó¤ÎºÝ¡¢Áªµó»öÌ³½ê¤Ç¤½¤ÎµÄ°÷¤È¸å±ç²ñ´´Éô¤ÎÃËÀ¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¿ÍÌÜ¤âØß¤é¤º¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹ø¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¼ª¸µ¤Ç¡¢¡Ø¼¡¤Ï»ä¤ÎÁªµó¤Ê¤ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£±ü¤µ¤ó°Ê³°¤Î½÷À¤Ë¼ê¤ò°®¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯ÇÚ¤ÎÊý¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÌ©Ãå¡É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¥³¥í¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎÀÑ¶ËÀ¤¬º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£µ¼Ô¤Ï¾®Àî»ÔÄ¹¤Î·ÈÂÓ¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤¬¡¢±þÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£