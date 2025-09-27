お願いだから売り切れないで（涙）【3COINS】見つけたら即買い推奨♡「おしゃれカーテン」

季節の移ろいとともに、お部屋の雰囲気も変えたくなる人も多いのでは？ とはいえ、家具を買い替えるのはハードルが高いですよね。そんな時に気軽に取り入れられるのがカーテンチェンジ！ 今回は、【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた「おしゃれカーテン」をご紹介します。

気分もアップ！ 明るいお部屋にチェンジするなら「刺繍カフェカーテンミモザ」

イエローとグリーンのアクセントで可愛い「刺繍カフェカーテンミモザ」。突っ張り棒で取り付けられるので、既存のカーテンに重ねたり、本棚などの目隠しとして飾ったりするのもあり！ 手洗いOKなのも嬉しいポイントです。

季節感◎ 落ち着いたトーンにまとめるなら「刺繍カフェカーテンコスモス」

淡いカラーで、どんなお部屋にも馴染むデザインの「刺繍カフェカーテンコスモス」もイチオシ。丈150cmサイズもあるので、セットで使うのもおすすめです。

どちらも105 × 45cmサイズで\330（税込）。他にも、ラインナップ豊富なカーテンがあるので、近くの【3COINS】でチェックして！

