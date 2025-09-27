「強すぎる」「優勝街道爆進だ」首位鹿島が圧巻の完勝劇！ 名古屋を４−０撃破でファン驚嘆「久しぶりに気持ちいい勝ち方だった」
J１首位の鹿島アントラーズは９月27日、第32節で名古屋グランパスと敵地で対戦。４−０で完勝を収めた。
10分に幸先よく先制。舩橋佑の絶妙なスルーパスに抜け出したエウベルが冷静にネットを揺らす。さらに19分にはレオ・セアラがペナルティエリア内から右足で決めて、あっという間に２点差とする。
後半も勢いは止まらず。88分に途中出場の徳田誉が３点目を挙げると、その２分後にも再び徳田がダメ押しのゴールを挙げ、このまま終了。４発快勝の鹿島は、９試合負けなしの４連勝を飾った。
盤石な試合運びでしっかりと勝ち切った好調の鹿島に、SNS上では「強すぎる」「未来明るすぎだろ…」「優勝街道爆進だ」「久しぶりに気持ちいい勝ち方だった」といった声が上がった。
鹿島は次節、10月５日にホームでガンバ大阪と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
