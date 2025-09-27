『CITY THE ANIMATION』♯13 アレもコレも何でもありの最終回！
7月6日（日）より放送開始となるTVアニメ『CITY THE ANIMATION』。放送に先駆け、#13のあらすじ＆先行カットが公開された。
ABCテレビ、TOKYO MX、テレビ愛知、BS11、AT-Xにて放送中、Prime Videoにて独占配信中の本作は、あらゐけいいち原作の普通の ”CITY” に住むなんだか楽しい人々の生活を多彩なキャラクターたちを通して描いたガールズ・ラン・コメディ。
TVアニメは京都アニメーション制作、音楽はピラニアンズが担当し、オープニング主題歌にはFurui Riho『Hello』、エンディング主題歌にはTOMOO『LUCKY』が起用されている。
南雲美鳥役は小松未可子、にーくら役は豊崎愛生、泉わこ役は石川由依、ほか多彩なキャストが出演中。
＜#13 あらすじ＞
何も言わず、まつりのもとを去ったえり。ちゃんとお別れをするために、まつりはえりのもとへ駆けつける！ 鶴菱が、洋食マカベが……まさかまさかの急展開！？ 笑いあり、涙あり、アレもコレも何でもありの最終回！ CITYの夏が終わり、また次の夏がやってくる。
＞＞＞#13の先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）あらゐけいいち・講談社／CITY THE ANIMATION 製作委員会
