宮崎vs琉球 スタメン発表
[9.27 J3第29節](いちご)
※19:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 4 櫻井風我
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 55 幸喜祐心
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 11 石浦大雅
MF 13 岩本翔
MF 17 永長鷹虎
MF 28 津覇実樹
FW 9 浅川隼人
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
