[9.27 J3第29節](いちご)

※19:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 58 武颯

控え

GK 31 岡本享也

DF 4 櫻井風我

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 10 井上怜

MF 41 坂井駿也

FW 18 吉澤柊

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 5 神谷凱士

DF 22 大和優槻

MF 10 富所悠

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

MF 55 幸喜祐心

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

MF 7 茂木駿佑

MF 8 岩渕良太

MF 11 石浦大雅

MF 13 岩本翔

MF 17 永長鷹虎

MF 28 津覇実樹

FW 9 浅川隼人

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮