体重は今より15キロ増、メイクもオシャレも全く興味なく、“陰キャ”の高校時代を送っていたウイッグクリエイター兼会社員のふーさん（27）。大学進学で上京し、ダイエットとメイクに挑戦。そし子供の頃からの憧れだったディズニープリンセスの仮装も始めた。そんなふーさんを変えたきっかけを詳しく聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）

学生時代のふーさん

ファッションやメイクに興味がない陰キャの高校時代

――初めてディズニープリンセスの仮装をしたのはいつだったんですか？

ふー 小さい頃にドレスを着たことはありましたが、本格的な仮装を始めたのは大学生の時です。それまではほとんどメイクをしたことがなかったです。

――高校時代はファッションやメイクに興味がなかったんですよね。

ふー そうですね。クラスでもあまり前に出るタイプではなく、美術系のオタクって感じでした。どちらかと言うと陰キャですね。

スカートは膝より下の丈でしたし、田舎だったので学校帰りにプリクラを撮るみたいなのもあまりなくて。友達と出かける時もすっぴんでした。

人前でブラシで髪の毛を梳かすのとかも全くできませんでした。今より15キロくらい太っていたのもあって、自分の容姿にまったく自信がなかったんです。

モデルみたいにキラキラした母に「全く似てないね」と言われて

――容姿について周りから何か言われたこともあったんですか。

ふー 小学校の頃、同級生に「お母さんに全く似てないね」って言われたことがあって。自分で言うのもなんですが、母はモデルさんみたいに綺麗で、美意識も高くて、キラキラしていたんです。学校でいうと一軍みたいな。

私は昔から母が憧れで、学校の友達に「今日の授業参観、私のお母さん来るんだよね」って自慢していたんです。周りの子も「ふーちゃんのお母さん、すごく綺麗！」って言ってくれたんですけど、それと同時に「ふーちゃんに全然似てないね」って言われちゃって。弟がいるんですけど、弟は母に似て美形なんです。そういうのもあって、「あ、私は母とは違うんだ」とグサっときてしまって。

同級生はきっと何の意味もなく言った言葉だったと思うんですけど、私の中では結構響いてしまって。

――それで自信をなくしてしまったと。

ふー そうですね。母も私にかわいい洋服を着せてくれたり、髪の毛を可愛く結んでくれたり、おしゃれに興味を持つように頑張ってくれたんですけど、私はドライヤーで髪を乾かすのもめんどくさいくらいでいつもボサボサでした。

クラスの中でブラシで髪の毛を梳かす子とかリップクリームを塗る子とかを見ても、自分とは違うなと思っていました。

ダイエットで15キロ痩せ「少しずつ自分を肯定できるように」

――そんなふーさんがメイクやファッションに興味を持ったきっかけは？

ふー 大学進学で東京に上京してからダイエットを始めたんです。食事制限をして運動もするようになって15キロ痩せました。新しい環境だし、私のことを知っている人もいないからやりやすかったんですよね。で、YouTubeとかにアップされているコスメ動画を見て勉強しました。

洋服なんかも「WEAR」っていうアプリで着こなしを学んで。この服はこれと合わせるといいんだとか。それで友達とかとおしゃれして原宿に行って自撮りとかして。ダイエットで痩せたのもあって少しずつ自分を肯定できるようになりました。

――オシャレに興味を持ち始めてからお母さんに似ているなと感じることはありましたか。

ふー 痩せてから「ちょっと母に似たね」って言われることはありました。成長して顔がちょっと変わったのか、母の友達が久しぶりに私の写真を見て「なんかお母さんにそっくりになってきたね」って言ってくれて。

――憧れていたお母さんに似てきたのは嬉しかったですか。

ふー そうですね。母はどんな洋服も似合う人で、それこそメイクに興味を持った時にも母から「大事なのは足し算と引き算だよ」っていろんな技術を教えてもらったりして。

アイコン的な存在ですね。もう60歳くらいなんですけど、いまだに流行りのものにも敏感なんです。

メルカリで衝動買いしたアリエルのドレスがきっかけに

――ディズニープリンセスの仮装を始めたきっかけは？

ふー 小さい頃から母が大のディズニー好きだったので、ディズニー作品は結構見ていたんです。自分とは全く別世界のキラキラしたものとして楽しんでいたんですけど、2023年の12月にメルカリに売られていたアリエルのピンクのドレスを衝動買いして。

それまでも仮装とかコスプレに興味はあって、Twitter（現・X）で毎年ディズニーの素敵な仮装が流れてくるのを指をくわえて見ていたんです。

でもそこまでやるお金も時間も勇気もなくて諦めていたんですけど、なんかその時はノリで買っちゃって。

――ドレスはいくらくらいだったんですか？

ふー 中古だったので5000円くらいでした。

――届いてからすぐに着ましたか？

ふー 届いてからすぐに着てみたら「やばい！ 仮装やりたい！」って思って、ウィッグとか調べ始めました。そこでプリンセス用のウィッグメーカーがあることを知って。次の日には池袋に行って全部揃えて、ディズニー仮装用のTwitterアカウントも作って、情報収集しました。

ウィッグもですが、メイク用品も普段のものとは違うので、一式揃えるだけでも結構な額になるんですよね。財布が痛いなと思いながら、プリンセスの魅力には勝てなくて、本格的な仮装を始めることにしました。

初めての仮装は「新しい自分に出会えた感覚」

――ふーさんは仮装と呼んでいますが、仮装とコスプレの違いは？

ふー コスプレは、「鬼滅の刃」とか「ナルト」とか、いわゆるアニメのキャラクターに扮装することで、仮装は普段着の延長で少しカジュアルな感じで、キャラクターの格好に寄せる感じだと思っています。仮装する方は全員ががっつりメイクしていたり、ウィッグを被ったりしているわけではなくて、できる中でやるっていうイメージですね。

――高校生までは容姿に自信がなかったそうですが、プリンセスの仮装をすることに抵抗はなかったですか。

ふー 少しはありました。自分の容姿にもあまり自信はなかったですし、プリンセスなんて程遠いと思っていたんですけど、どこかで自分もあんな風にキラキラできたらなっていう思いがあって。

母への憧れもそうですけど、そういう女性らしさみたいなものへのコンプレックスが心の中にあったので、勇気を持ってやってみようと思ったんです。

――一式揃えてアリエルの仮装をした時はどんな気持ちでしたか。

ふー 別にどこに披露するわけでもなく、家の中で仮装して夫にベランダで撮影してもらっただけなんですけど、すごくワクワクしたんですよ。メイクも全然うまくいかなかったですし、ポージングとかもできていなかったですけど、その世界に入り込めた感じがして。新しい自分に出会えた感覚がありました。

グリーティングのプリンセスたちを参考に

――メイクや髪型などかなり難しそうですよね。

ふー そうですね。つけまの長さや前髪の毛先の流れとかこだわりだしたらキリがなくて。

ディズニーのグリーティングの際に撮ったプリンセスたちの写真を参考にしているんですが、やっぱりレベルは全然違いますね。笑顔をずっとキープしているし、少しの隙もない。そこに近づくことは絶対にできないですけど、自分の中で少しでも納得できる仮装ができたらと思っています。

――ちなみに一番好きなプリンセスは？

ふー オーロラ姫が一番好きです。あの優雅さがプリンセスそのものだなって。古典的で、生まれた時からプリンセスとして祝福されたプリンセスオブプリンセスです。体の動きや表情、ストーリーの奥深さが全部好きです。

