10年にわたる分裂抗争を一方的な宣言で終結させた六代目山口組が、今度は組織人事で世間を賑わせている。9月、司忍組長、高山清司相談役（前若頭）、竹内照明若頭の出身母体である弘道会で12年ぶりに代替わりが行なわれ、野内正博四代目会長が誕生したことがわかったのだ。実話誌記者が語る。

【写真】「2度とこんな大規模葬儀は開けない」と話題になった山口組最高幹部葬儀でゲキを飛ばす「七代目最右翼」竹内若頭

「弘道会の先代会長を務めていた竹内若頭は"総裁"職に就任することがわかりました。竹内若頭は"七代目山口組組長"最右翼と見られている人物。その弘道会で代替わりが進んだとあればついに『竹内七代目就任の準備は整った』と見られてもやむを得ないでしょう」

弘道会は近年の山口組を語る上で切っても切れない存在だ。元々、司組長が立ち上げた組織で、二代目会長は高山相談役、そして三代目会長は竹内若頭。出身者が六代目山口組のナンバー1、2を長年占める名門組織となった一方で、2015年に生じた山口組分裂の一因も組織における弘道会の強い影響力への不満があったとされる。

分裂して生まれた神戸山口組、絆會は、「中には『抗争相手は六代目山口組ではなく弘道会だ』と語る幹部もいる」（前出・実話誌記者）といい、警察関係者もこう警戒を示す。

「神戸山口組は六代目側の一方的な抗争終結宣言以降、5ヶ月近く表立った動きを示していないが、かといって解散への動きが確認できているわけでもない。どの組織もそうだが、代替わりは不満を抱く人物が現れるもの。それだけに警察は抗争中と同じレベルの警戒を見せている」

9月18日にも兵庫県公安委員会が六代目山口組と神戸山口組に対する特定抗争指定暴力団の指定を3カ月延長すると発表した。期限は来年1月6日までとなり、警察側も代替わりへの警戒を示している証左とも言えるだろう。

注目を集めているのが今回、弘道会トップに立った野内会長だ。高山相談役が興した弘道会傘下組織の高山組出身で、2005年に弘道会の直参に。2007年に若頭補佐、2019年に若頭に就任している。中核組織・弘道会の中でも"武闘派"として名が通っていて、多くの抗争事件に関与している。

「分裂直後の2015年10月、長野県飯田市で六代目山口組傘下組織の元組員を、その兄貴分だった元幹部が射殺する事件が起きました。射殺された元組員は神戸山口組に移籍する動きを見せていたと言われていて、分裂後初めて犠牲者が出たことでメディアも大きく報じました。

事件直後、野内会長は両組織が睨み合う最前線で指揮を執ったことで一躍、名が広まった。2017年には六代目山口組傘下組織だった（当時）会津小鉄会で分裂騒動が起き、本部事務所を双方が占拠し合う事態が起きたが、この時にも野内会長は現場に立っている」（前出・実話誌記者）

2024年10月、野内会長は詐欺容疑で逮捕されているが、この事件は「警察が野内会長を"要注意人物"として警戒していた証拠」と前出・警察関係者はこう口にする。

「野内会長が自らの意思で指を切断したのに、医療関係者に"過失だ"と申告し、国民健康保険を適用、医療費の支払いを免れたなどとしたという容疑でした（その後、不起訴）。

どうやら稲川会傘下組織と起きたトラブルで、けじめをつけるため自らの指を切断したようです。弘道会の若頭ともあろう人物が自ら指を詰めたというのは、業界内でも驚きで話題になった事件。

警察は六代目山口組内の情報収集目当てで直参組長を軽微な罪で逮捕することはありますが、当時は直参組長でもなかった野内会長を逮捕したということに警察関係者でも驚きの声が出たほどだ」

野内会長のみならず、野内組組員も多くの抗争事件を起こしている。

「たとえば2019年4月、野内組組員が神戸山口組の中核組織・山健組ナンバー2の若頭が包丁で刺される抗争事件が起きた。この"報復"として神戸山口組も銃撃事件を起こし、その実行犯として山健組トップだった中田浩司組長（当時）が逮捕される衝撃的なニュースにもなった（現在、係争中）。

他にも2020年12月に神戸山口組傘下組織の本部を襲撃した事件や2022年6月には神戸山口組トップの井上邦雄組長宅を銃撃するなど、メディアも報じる抗争事件を起こしてきた。

こうした抗争での活躍に司組長も野内会長を寵愛していると言われている。司組長、竹内若頭が、どう野内会長を起用していくかで"8代目"候補かどうか見えてくるだろう」（同前）

司組長、高山相談役、竹内若頭、そして野内会長──弘道会の行動に警察、メディアは強い関心、警戒を寄せている。