「なにこれ笑」水原希子、街中で男性に抱き付く姿を公開「ドラマみたい」「カッコいいし、楽しそう」
モデルの水原希子さんは9月26日、自身のInstagramを更新。撮影中の美しい姿を公開しました。
【写真】男性と抱き合う水原希子
コメントでは「The bestttttttt」「So gorgeous」「Amazing !!」「ahhh!!」「Super cool!!!!!」「なにこれ笑」「これ大好き! カッコいいし、楽しそう」「ドラマみたい」「素晴らしいコラボレーション！」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「So gorgeous」水原さんは「楽しい撮影をさせてくれてありがとう」などと英語でつづり、10枚の写真を投稿。撮影中の様子を公開しました。1枚目は、街中のベンチで男性と抱き合う姿。色気があふれています。白いタイツを着用した水原さんの細く長い脚にも注目です。
「みんなのおかげで毎日楽しい」11日には「みんないつもありがとう みんなのおかげで毎日楽しい」とつづり、日常で撮影したプライベートショットを公開していた水原さん。オンとオフをしっかりと切り替えていて、魅力的です。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
