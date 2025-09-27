群馬県・前橋市の市長である小川晶氏（42）が、市の幹部職員の既婚男性と公用車で少なくとも"2か月に9回"ラブホテルに通っていたとされる問題。

【写真】ホテル「X」「Y」の内装。奥半分のスペースをベッドが占め、ジャグジー付きの浴槽なども…

NEWSポストセブン取材班が確認したところ、小川市長が利用していたラブホテルは、直撃取材の直前に利用していた「前橋市内のロードサイドラブホ」だけではない。8月の数回は市外の別のラブホ「X」と「Y」を利用することもあった。

前橋市内のラブホには19時前後に入室しているが、別のホテルには午後早めの時間に入室している。小川市長は会見で「ホテルの方が人目につかない」ことをラブホ利用の理由にあげていたが、前橋市内でまだ日がある時間帯にラブホに入室しているところを見られるのを避けたのかもしれない。

小川市長はラブホでは「仕事の相談や打ち合わせをしていた」と語っているが、ほかの2つのラブホの環境は「仕事」に適しているのだろうか──取材班が現地を確認した。

2人が頻繁に利用していたのは、前橋市内にある市役所からも10数分の距離のラブホテルで、部屋ごとに駐車場がついている"ガレージタイプ"の施設だった。

このほかに2人が利用していたのは、前橋市から高速道路で高崎市内を通過して藤岡市に移動し、インターチェンジを降りて4分ほどの場所にある2軒のラブホテルだ。それらは前出のホテルより、距離的にも時間的にも前橋市役所からは離れている。

パスワードなしWi-Fi付きの部屋

ホテル「X」とホテル「Y」は隣接しており、系列店となっている。ホテル「X」の部屋には2段階のランクがあり、小川市長らが利用したのは設備が充実した高ランクの部屋。2時間で料金は3900円で、こちらもフロントを通らずに駐車場から部屋に直行できる"ガレージタイプ"だった。

市長らが利用した部屋は、ドアを開けると手前にソファとテーブルがあり、奥半分のスペースをベッドが占めている。テーブルが置かれたスペースの壁にはピンク色のドアがあり、その奥はサウナルーム。備え付けのテレビにはVODサービスは搭載されておらず、ニュース番組などは問題なく視聴できるが、設置場所がベッドの向かいであるため、ソファが置かれたスペースからは角度的に見づらい。

秘匿情報を扱う仕事をするには都合の良い密室かもしれないが、ソファは腰と腰が密着するほどの狭さで、横並びで作業をするにはいささかスペース不足だろう。

加えて、部屋ごとにはWi-Fiが備え付けられているがパスワードが設定されておらず、すぐに接続できる仕様になっていた。役所の仕事をしていたとすれば、ネット環境についてはセキュリティ面で不安が残る。

以前に施設を利用したことがある現地の男性が語る。

「インターから降りてすぐのところにあるうえ、値段も安い。近隣地域では最もコスパがいいホテルですね。最低限の設備は整っていますし、ガレージタイプなので車で来やすい。一方で、隣接するホテル『Y』はホテル『X』よりも値段が高いですが、そのぶん設備が充実しています」（施設利用者の現地男性）

ホテル「Y」の"5段階のランク"

ホテル「Y」には設備や部屋の広さに応じて5段階のランクがあり、市長らは8月中旬に上から2番目のランクの部屋と最高ランクの部屋を利用している。取材班は、2番目のランクの別の部屋に入室。壁の装飾などは異なるものの、料金は同額で設備はほぼ同じだ。フリータイム（最大4時間）料金は5900円だった。

こちらもフロントを通らずに駐車場から部屋に直行できる。階段を上がりドアを開けると手前にソファとテーブル、奥のスペースにベッドが配置されている。ソファは2人掛けで、テーブルはA4用紙を5、6枚おくと埋まるほどのスペースしかなく、資料などを広げるのに適しているとは言い難い。

バスルームの浴槽にはジャグジーが搭載。また、ホテル「X」と異なり、備え付けのテレビはVODサービスが利用可能だった。

フードメニューも充実

テーブルに置かれたファイルを開くと、VODサービスのポップが数枚挟まれており、最近配信を開始した映画のほか、数ページに渡って大人向けのビデオのラインナップが掲載されていた。それらの挟まれたポップをよけると、平日限定で提供されているウェルカムドリンクのメニューを閲覧できた。

フードメニューも充実しており、料金は400〜700円台のものが多い。枝豆やポテトなどのおつまみから、カレーや麺類といった食事系、スイーツまでが揃っている。業務が多忙を極めるなかで、打ち合わせと食事を一緒に済ますには都合がよいのかもしれない。

打ち合わせもできそうなソファスペース

前出・施設利用者の男性が語る。

「2人で利用する前提であれば、このランク帯が一番設備が整っている部屋といえます。1つ上の最高ランクのルームだと、5〜6人がゆったり座れる広々としたL字型のソファが置かれているほか浴槽が複数あり、どちらかといえばパーティースペース的な用途に適しています。僕も、友人たちと複数名で利用したことがありますが、2人で使うにはややスペースを持て余すだろうなという印象でした。料金も少し高く、フリータイムで平日6800円です」（同前）

たしかに、ラブホテルとして利用するにはスペースを持て余すかもしれないが、写真を見るとL字型のソファなどのゆったりとした空間は打ち合わせにも適しているように見受けられる。ただし、ホテル『X』同様、Wi-Fiにはパスワードが設定されておらず、セキュリティ面では不安が残る。

仕事の相談や打ち合わせに向いているかどうかは主観によって分かれるところだが、ホテル「X」、ホテル「Y」ともに地元では人気の店舗であることは間違いないようだ。

「系列店共通で使えるメンバーズカードを持っていれば割引も効きますし、訪店回数に応じて割引額が上がる特典も付与される。道路から駐車場も見えにくいので、周囲の目を気にする方でも頻繁に利用できる店舗ですね」（同前）

小川市長に対して、ラブホで「仕事の相談が打ち合わせをしていた」という釈明に、市民からは「苦しい言い訳だ」と批判の声も寄せられている。今後、疑念を払拭することはできるのだろうか。