この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が暴露！米とオペレーションの致命傷『【遅い･不味い･汚い】8年連続で赤字をだした人気チェーン店…猛スピードで衰退した意外な理由とは』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【遅い･不味い･汚い】8年連続で赤字をだした人気チェーン店…猛スピードで衰退した意外な理由とは』で、脱・税理士の菅原氏が登場。かつて全国に店舗を広げた「金の蔵」や「東京チカラめし」を展開する上場企業・三光マーケティングフーズの急減速を、数字と現場感で切り刻んだ。



冒頭から菅原氏は「思いとビジネスは別物だ」と断じる。ピーク時には約130店舗あった東京チカラめしは現在1店舗、金の蔵も約100店舗から1店舗に減少。上場企業が8年連続で赤字という事実を前に、同社の何が崩れたのかを具体的に突く。



指摘は容赦ない。焼き工程ゆえに提供が遅い。油煙で床がぬめり、衛生感が落ちる。極めつきは「米が決定的にまずい」という利用者の声である。牛丼カテゴリーで“早い・安い・うまい”を外せば、客は迷わず競合へ流れる。オペレーションの遅さ、清掃の手薄さ、主食のクオリティ低下――この3点が衰退を加速させたと切る。



一方で、同社は水産業に踏み込み、漁獲・加工・提供までの一貫体制に固執した。理念としては美談だが、収益は別問題である。飲食単体で黒字を見込んでも、水産側の赤字が全体を押し下げる構図は重い。掲げる「オンリーワン」モデルにも菅原氏は異議を唱える。「強いモデルなら真似される。真似されないのは需要が弱いからだ」。目指すべきは“オンリーワン”ではなく“ナンバーワン”だと釘を刺す。低価格で拡大した金の蔵も、人件費の上昇と宴会需要の蒸発で利益が出ない体質に陥った。



教訓は明確だ。中小企業は“選択と集中”に尽きる。弱点は外部に委ね、強みに資源を集める。全部を抱える経営は、現場の雑音に押し潰されて終わる。サンコーマーケティングフーズの再建計画も、絵に描いた餅で終わるかはコアの磨き込み次第である。



実店舗の変遷と論点のつながりを確かめたい人は、本編で菅原氏の指摘を追うと理解が早まるはず。外食チェーンの失速要因を知りたい人にはもちろん、事業の選択と集中を検討する経営者・管理職にとっても、有用な指針となるはずだ。