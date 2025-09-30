「1日で46億円売れる」メディア取材NGの伊勢丹“謎のイベント”の正体
下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、業績絶好調の伊勢丹新宿本店を支える謎のイベント「丹青会（たんせいかい）」の裏事情を解説した。
下矢氏は冒頭、「伊勢丹が好調」であるとし、その要因として「売上上位5%のお客さんが全体の50.9%の売上を支えている」という衝撃的なデータを提示。その優良顧客をターゲットにした、年2回開催される特別なイベントが「丹青会」なのだという。
このイベントの最大の特徴は、その徹底したクローズド性だ。下矢氏によると「未だかつて一度もメディア取材を受け入れたことがない」という徹底ぶりで、テレビカメラはもちろん雑誌のカメラすら入ったことがない。さらに、一般客は入場できず、参加できるのは年間購入額が300万円以上の「プラチナステージ」以上の顧客のみという、まさに“選ばれし者”のための催しだ。にもかかわらず、「日本で一番デパートで物が売れる日」だといい、その売上は「1日で46億円ぐらい売れちゃう」と明かした。
イベントの様子について下矢氏は、必ずしも超セレブが集うという雰囲気ではなく、むしろ「プチ富裕層向け大規模イベント」だと表現。会場では丹青会限定のファッションアイテムが販売されるほか、サバンナ・高橋茂雄さんによるサウナトークショーやポーカー大会、伊勢丹メンズ館の隠れバーでのウイスキー試飲会など、顧客を飽きさせない体験型コンテンツが多数用意されていると紹介した。
伊勢丹の強さの秘訣を、下矢氏は「個客管理」にあると分析。顧客をマスで捉えず、「個人の『個』」として一人ひとりのデータを基に最適な提案ができる販売員の育成に力を入れてきたことが、今の成功に繋がっていると語った。しかし、好調の裏には「富裕層への依存」「ハイブランド側の台頭」「新宿本店への一極集中」という3つの不安要素も存在すると指摘し、メディア戦略のプロならではの鋭い視点で締めくくった。
