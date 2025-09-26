シャオミは、新型Androidタブレット「REDMI Pad 2 Pro」と「REDMI Pad 2 Pro 5G」を国内向けに発表した。価格は3万9980円～。9月26日に「REDMI Pad 2 Pro」の6GB＋128GBモデルとマットガラスバーションが発売、そのほかのモデルは10月28日に発売される。

「REDMI Pad 2 Pro」は、2.5K解像度（2560×1600）の約12.1インチディスプレイを備えたAndroidタブレット。1万2000mAhのバッテリーを備えている。

チップセットには「Snapdragon 7s Gen 4」を採用。ストレスなく日常使いができるチップセットとうたう。さらに最大2TBのSDカードに対応している。

また「REDMI Pad 2 Pro 5G」はシリーズ初の5Gに対応。外出先でも動画視聴などを楽しめるほか、GPSを搭載しているため、ナビとしても利用できる。

大きさは279.80×181.65×7.5mm、重さは「REDMI Pad 2 Pro」が610g、「REDMI Pad 2 Pro 5G」が600g。カラーは「REDMI Pad 2 Pro」がグラファイトグレー、シルバー、ラベンダーパープルの3色、「REDMI Pad 2 Pro 5G」がグラファイトグレーとシルバーの2色。

価格は「REDMI Pad 2 Pro」の6GB＋128GBモデルが3万9980円、8GB＋256GBモデルが4万6980円、マットガラスバーション（8GB＋256GB）が4万9980円。また「REDMI Pad 2 Pro 5G」は、6GB＋256GBで5万8980円。

さらにアクセサリーとして「REDMI Pad 2 Proカバー」が3980円、「REDMI Pad 2 Pro キーボード」が7880円で発売される。

10月13日までの期間中、「REDMI Pad 2 Pro」の6GB＋128GBが10オフの3万5980円で購入できる。さらに、マットガラスバーションを購入すると、REDMI Pad 2 Proカバー（グレー）が無料でプレゼントされる。

製品 REDMI Pad 2 Pro REDMI Pad 2 Pro 5G 大きさ 279.80×181.65×7.5mm 重さ 610g 600g チップセット Snapdragon 7s Gen 4 メモリー/ストレージ 8GB＋256GB、6GB＋128GB 6GB＋256GB ディスプレイ 2.5K解像度（2560×1600）/ 12.1インチ/120Hzリフレッシュレート バッテリー容量 1万2000mAh 急速充電 33W スピーカー ステレオスピーカー / Dolby Atmos対応 OSバージョン Android 15（Xiaomi HyperOS 2） リアカメラ 「広角」800万画素 「広角」1300万画素 フロントカメラ 「広角」800万画素 Bluetooth v5.4 Wi-Fi Wi-Fi 6 生体認証 顔認証