この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、元モーニング娘。で三児の母としても知られる藤本美貴さん（ミキティ）がスペシャルゲストとして登場。番組ホストで「12人産んだ助産師HISAKO」ことHISAKOさんと、夫婦円満の秘訣や三人育児の“リアル”について語り合った。



ミキティは3人の子どもの母であることに触れられると、「三人いれば大変って言われるけど、実は『一人目ママの方がすごいなって思います』」と本音を吐露。自身も最初の子育ては手探りで苦労したとしつつ、「3人目になるとお互い成長するので夫にも信頼して任せられる」と振り返った。



また、夫・品庄司さんについて「一人目のときはお互いに神経質で、病院で教えてもらったこと以外は怖かった」と明かしながらも、「三人目になると庄司さんもパパとしてプロになってきて、安心してお願いできる」と“チーム育児”の変化を語る場面も。その上で「夫婦はコミュニケーションがすべて。いい時も悪い時も、ありがとうも嫌な気持ちも全部“言葉で伝える”ことが大事」と夫婦円満の秘訣を強調した。



自身の家庭でも、日常的に夫婦喧嘩は普通に行われているとし、「子供の前で喧嘩してもいいと思う。社会勉強になるし、最後には仲直りする姿も見せる」と子供への影響についても独自の見解を語った。また、「完璧なママを目指すより“力を抜けるポイント”を見つけて、子どもたちの個性を大切にするのが一番」と、現代ママたちへのエールも送った。



番組は終始笑いと共感に包まれた雰囲気で、「ママは感情の生き物。ガンガン感情を表現するくらいでちょうどいい」と両者が意気投合。最後にHISAKOさんが「これからも夫婦のコミュニケーションは大事にして！」とエールを送り、ミキティも「自信を持って子育てしていきます」と笑顔で締めくくった。