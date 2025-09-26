「ＨＧ 1/144 ガンダムグリープ」

12月発売予定

価格：4,510円

9月26日12時より予約受付開始

・予約受け付けページ

本商品は『新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT』に登場する機体がモチーフ。MSモード・アサルトモード・MAモードの3形態を新たな変形方法を用いて再現。各部位でデザインが洗練されよりシャープな印象に進化。背部に装備されたリフレクトシールドは前方に折りたたむことが可能。

「ＨＧ 1/144 ガンダムアスクレプオス」

12月発売予定

価格：4,180円

9月26日11時より予約受付開始

・予約受け付けページ

本商品は『新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT』に登場する機体がモチーフ。「ＨＧ ガンダムジェミナス」をベースに、追加された装甲や強化パーツを新規造形を交えて再現。ガンダムアスクレプオスの特徴でもある接近戦モードへの変形を可動ギミックと差し替え方式にて再現している。

「ＨＧ 1/144 ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン」

2026年2月発売予定

価格：5,500円

9月26日11時より予約受付開始

・予約受け付けページ

・商品予約ページ

(C)創通・サンライズ