YouTube動画『【Suno v5登場】ハズレなしの日本語ボーカル曲を作れる！ ～最速レビュー＆ChatGPTと組み合わせてヒット曲を作る～』にて、AI解説者・ミライが最新AI楽曲生成ツール「Suno v5」について熱く語った。



動画の冒頭でミライは『9月24日、楽曲イメージをテキストで入力するだけでAIが歌入り楽曲を自動生成する「Suno」に最新モデルSuno v5が実装されました』と報告。さらに『Suno v5は“クリアで臨場感のある音質”と、“本物のような日本語ボーカル”を実現したことで、これまで以上に簡単に目的の楽曲を作れるようになりました』と、その進化に興奮気味だった。



Suno v5最大の特徴としてミライは、『日本語の発音に全く違和感のない楽曲が、入力テキストから一瞬で出来上がります』と強調。無料プランでも1日10曲生成可能で、『J-POPやロック、ヒップホップ、演歌など幅広いジャンルを、直感的なUIと高精度の音質で制作できるのが魅力』と語った。新機能については、『過去のバージョンで作った楽曲をリマスターして、“どれだけ変化をつけるか”まで細かく指定できる』と述べ、既存ユーザーにも大きなメリットがあることをアピールしている。



また、AIチャットGPTとSuno v5の組み合わせにも注目し、『ChatGPTの無料ユーザーでも使える歌詞生成ツールで“高品質な日本語歌詞”を作り、それをSuno v5で曲にすれば本格的なJ-POPも夢じゃありません』と、初心者から上級者まで誰でも今すぐ“ヒット曲メーカー”になれる時代の到来を示唆した。



動画の終盤では実際にSuno v5で生成したJ-POPやK-POPなど多ジャンルの楽曲が紹介され、そのクオリティの高さに驚嘆の声を上げたミライ。『日本語の発音の違和感は全くなくなり、J-POPからロック、演歌まで作れるようになった。Sunoはバージョンアップごとに着実に進化しているので今後にも期待です』と締めくくった。動画の概要欄にはツールのリンクも紹介されており、ミライは『AIツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください』と呼びかけている。