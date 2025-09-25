バンズや野菜も一切なし、バーガーキング“ビーフパティの旨さ”味わう新商品

バーガーキングは9月26日から2週間限定で、直火焼きの100％ビーフパティの旨さをそのまま味わえる「オン ザ ビーフ」3種を発売する。



今回発売する「オン ザ ビーフ」3種は、バーガーキングの本格バーガーのおいしさの決め手である直火焼き100％ビーフパティを、そのまま味わえる商品。ビーフパティを専用のブロイラーでじっくり直火焼きすることで、余分な油が落ち、必要な肉汁が閉じ込められたジューシーでスモーキーなおいしさを楽しめる。



ラインアップは、直火焼きの100％ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わう「オン ザ ビーフ」、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類からソースを1つ選んで楽しむ「ソース オン ザ ビーフ」、京都の老舗米屋・八代目儀兵衛と共同開発した「特製ライスパティ」を重ねた「ライス オン ザ ビーフ」。