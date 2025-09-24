¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡ØÎáÏÂ8Ç¯¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤»¤Á¡ÙÍ½Ìó³«»Ï/¹ë²Ú»°ÃÊ½Å¡ÖÎÛ(¤ê¤ó)¡×¤È¸·ÁªÆóÃÊ¡Ö¿è(¤¹¤¤)¡×¤Î2ÉÊ¡¢³¤Á¯¤äÆù¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸·Áª¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¤â
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢¡ØÎáÏÂ8Ç¯¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤»¤Á¡Ù¤ÎÍ½Ìó¤ò¡¢2025Ç¯9·î25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ë²Ú»°ÃÊ½Å¡ÖÎÛ(¤ê¤ó)¡×¤È¡¢¸·ÁªÆóÃÊ¡Ö¿è(¤¹¤¤)¡×¤ÎÁ´2ÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¸·Áª¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸·ÁªËÜ¤Þ¤°¤íµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¸ªÉÕµÓ¡×¡Ö¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤Î3ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£¡Ò¤ª¤»¤Á2ÉÊ¤Î³µÍ×¡Ó
¢¡¹ë²Ú»°ÃÊ½Å¡ÖÎÛ(¤ê¤ó)¡×4¿ÍÁ°
ÀÇ¹þŽ¥ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß23,000±ß
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤éŽ¥²Ü°Ð¤¢¤ï¤Ó¤Ê¤É¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¤Î¤»¡¢ÃæÃÊ¤Ë¤Ï¼ÑÊª¤ä¾Æ¤Êª¤Ê¤É¤ÎÏÂ¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤ÏÆùÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òºÌ¤êË¤«¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê ¹ë²Ú»°ÃÊ½Å¡ÖÎÛ(¤ê¤ó)¡×4¿ÍÁ°
¢¡¸·ÁªÆóÃÊ¡Ö¿è(¤¹¤¤)¡×3¿ÍÁ°
ÀÇ¹þŽ¥ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß16,000±ß
¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÇÉ¤ª¤»¤Á¡£³¤Á¯¡¢¼ÑÊª¡¢¾Æ¤Êª¡¢´ÅÌ£¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹þ¤ß¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤ÊÆâÍÆ¤È¤·¤¿¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê ¸·ÁªÆóÃÊ¡Ö¿è(¤¹¤¤)¡×3¿ÍÁ°¡Ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¥°¥ë¥á3ÉÊ¤Î³µÍ×¡Ó
¢¡¸·ÁªËÜ¤Þ¤°¤íµÍ¤á¹ç¤ï¤»
ÀÇ¹þŽ¥ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß11,000±ß
µû¤Î¥×¥í¤¬ÌÜÍø¤¤·¤¿Âç¥È¥íºôŽ¥Ãæ¥È¥íºôŽ¥ÀÖ¿Èºô¤Î3¼ï(¹ç·×Ìó450g)¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤Þ¤°¤íËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤È¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£ÎäÅàÇÛÁ÷¤ÇÁ¯ÅÙ¤âÎÉ¤¯¡¢¤ª¤»¤Á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ç¯»Ï¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¸·ÁªËÜ¤Þ¤°¤íµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡×
¢¡¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¸ªÉÕµÓ 4¸ª(Ìó1.1kg)
ÀÇ¹þŽ¥ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß11,000±ß
¡È³ª¤Î½÷²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ò¥Ü¥¤¥ë¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê¿È¼Á¤È¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¥Ü¥¤¥ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¸ªÉÕµÓ¡×4¸ª
¢¡ ¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥¹¥é¥¤¥¹(700g)
ÀÇ¹þŽ¥ÇÛÁ÷ÎÁ¹þ¤ß11,000±ß
¥µ¥·¤ÈÀÖ¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÃúÅÙÎÉ¤¯¡¢¤¹¤¾Æ¤¤ä¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ê¤É¡¢Ç¯»Ï¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¹ñ»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½À¤é¤«¤µ¤È»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ö¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¥¹¥é¥¤¥¹¡×(700g)¡ÒÍ½Ìó³µÍ×¡Ó
¡ÚÍ½Ìó²ÄÇ½´ü´Ö¡Û
2025Ç¯9·î25Æü¡Á11·î25Æü
¡ÚÍ½Ìó²ÄÇ½Å¹ÊÞ¡Û
¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹(°ìÉô²þÁõÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)
¡ÚÇÛÁ÷´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)Ž¥29Æü(·î)Ž¥30Æü(²Ð)¤Î¤¤¤º¤ì¤«
¡ÚÇÛÁ÷»þ´Ö¡Û
¸áÁ°ÃæŽ¥14»þ¡Á18»þŽ¥18»þ¡Á21»þ¤Î¤¤¤º¤ì¤«