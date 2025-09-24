セブン‐イレブンのクリスマスケーキ&オードブルなど約50品の予約開始/リニューアルした「かまくら」や「アソートケーキ」など
セブン‐イレブン･ジャパンは、クリスマスケーキとオードブル、クリスマスチキン、ワインなど約50品の予約受付を、全国のセブン‐イレブン店舗とセブン‐イレブンのネットサービス「セブンミール」で9月15日から開始している。
またセブン‐イレブンアプリ会員を対象に、9月15日から11月30日までの間、ネット予約で、一部商品を対象にした10%引きのアプリクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施。
さらに、12月19日から12月25日までの間、対象商品を一度に税抜2,000円以上購入するごとに、ちいかわオリジナルグッズの抽選に参加できる「ちいかわアプリキャンペーン」を初めて開催する。
販売開始から29年目を迎えるホールケーキ「クリスマスかまくら」など、定番ケーキをリニューアルした。キャラクターケーキでは、「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」のほか、セブン‐イレブンのクリスマスケーキと初コラボとなる「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ」などを取り揃える。
さらに、特別な日に自分の好きなケーキを好きな量だけ楽しめるよう、「ハッピークリスマスアソート」などアソートタイプのケーキも充実している。
◆クリスマスかまくら
価格:税込3,218.40円
サイズ:直径15センチ、高さ6センチ
5号サイズ相当:4〜6人向け
発売から29年目を迎えるロングセラー品。くちどけの良いホイップは、まろやかなコクがありながらスッキリとした後味に仕立てた。とろける食感に仕立てたスポンジにぴったりのババロアには、お菓子用に開発したコク深い卵「エグパティシエール」を使用している。さらにバニラ原料を見直し、優しく甘い香りが楽しめる。
セブン‐イレブン「クリスマスかまくら」
◆クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX
価格:税込4,298.40円
数量限定品。2025年は「クリスクマスかまくら」の箱を「ちいかわ限定BOX」にしたバージョンが登場する。箱は表と裏で絵柄が変わり、オリジナル「ぷっくりシール」付き。なお、ケーキの中身はクリスマスかまくらと同様。
セブン‐イレブン「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」
セブン‐イレブン「クリスマスかまくら ちいかわ限定BOX」ケーキとオリジナル「ぷっくりシール」
◆ガトー･フレーズ
ホールケーキ「ガトー･フレーズ」は、3種のサイズを用意。スポンジには、小麦粉「エンジェライト」を使用し、きめ細やかでふんわり軽い食感としっとり上品な口どけを実現した。ホイップは、濃厚な乳味感と深い甘み、すっきりとした余韻が楽しめる。
【4号、2〜3人向け】
価格:税込3,402円
サイズ:直径11センチ、高さ5センチ
セブン‐イレブン「ガトー・フレーズ 4号」
【5号、4〜6人向け】
価格:税込5,184円
サイズ:直径14センチ、高さ5センチ
セブン‐イレブン「ガトー・フレーズ 5号」
【6号、6〜8人向け】
価格:税込6,426円
サイズ:直径17センチ、高さ5センチ
セブン‐イレブン「ガトー・フレーズ 6号」
◆銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート
価格:税込3,240円
サイズ:直径12センチ、高さ4.5センチ
4号サイズ相当:2〜4人向け
4号相当のホールケーキを4分割した。「ショートケーキ」「マンゴーレアチーズ」「宇治抹茶ケーキ」「チョコレートケーキ」の4種を楽しめる。
セブン‐イレブン「銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート」
◆ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス(オリジナルアクリル色紙付)
価格:税込5,184円
サイズ:直径12センチ、高さ5センチ
4号サイズ相当:2〜3人向け
セブン‐イレブン限定、数量限定商品。2024年のコンセプト“雪あそび″に続き、2025年は雪あそびで疲れて、ツリーの前でプレゼントを待ちわびながら寝てしまった様子を再現した。ケーキの上に、ちいかわ･ハチワレ･うさぎの半立体チョコレート、マシュマロのクリスマスツリーを乗せた。ちいかわたちがクリスマスプレゼントを貰って喜んでいる様子をイメージしたセブン‐イレブン限定オリジナルアクリル色紙付き。
セブン‐イレブン「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス(オリジナルアクリル色紙付)」
セブン‐イレブン ちいかわのオリジナルアクリル色紙・BOX
◆パペットスンスン クリスマスチョコケーキ(オリジナルマスコット付き)
価格:税込5,184円
サイズ:直径12センチ、高さ4.5センチ
4号サイズ相当:2〜3人向け
セブン‐イレブン限定、数量限定商品。SNSで人気のパペットスンスンとコラボしたケーキ。チョコチップをサンドしたチョコケーキに、パペットスンスンの3種のキャラクターピックを自由に飾り付けできる。クリスマスケーキを持ったセブン‐イレブン限定のスンスンのマスコット付き。
セブン‐イレブン「パペットスンスン クリスマスチョコケーキ(オリジナルマスコット付き)」
セブン‐イレブン パペットスンスンのオリジナルマスコット・キャラクターピック・BOX
◆マイメロディ&クロミ アニバーサリークリスマスケーキ(オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き)
価格:税込4,730.40円
サイズ:直径12センチ、高さ8センチ
4号サイズ相当:2〜3人向け
セブン‐イレブン限定、数量限定商品。サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」の50周年、「クロミ」の20周年を記念した、特別なアニバーサリーケーキを用意した。マイメロディをイメージした、苺の甘みが特徴の下段のケーキと、クロミをイメージしたカシスの甘酸っぱい上段のケーキの2段仕立て。オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き。
セブン‐イレブン「マイメロディ&クロミ アニバーサリークリスマスケーキ(オリジナルピックシート、アクリルチャーム付き)」
セブン‐イレブン マイメロディ&クロミのオリジナルピックシート・アクリルチャーム・BOX
◆「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー(オリジナルピックシート付き)
価格:税込3,996円
サイズ:直径12センチ、高さ4.5センチ
4号サイズ相当:2〜3人向け
セブン‐イレブン限定、数量限定商品。ディズニーキャラクターをテーマにしたクリスマスケーキで、キャラクターピック付き。ココアスポンジとともに、いちごやブルーベリー、チョコ、ミルクのクリームを組み合わせた。
セブン‐イレブン「ミッキー&フレンズ」スイーツパーティー(オリジナルピックシート付き)
セブン‐イレブン ミッキー&フレンズのキャラクターピック・BOX〈オードブルの一部ラインアップ〉
オードブルは、食卓を彩る華やかなオードブル「カップデリスペシャル2025」に加え、肉だけの贅沢オードブル「ニックデリ2025」を新発売する。
◆カップデリ スペシャル2025
価格:税込3,000.24円
サイズ:縦24.3センチ、横24.3センチ、高さ5センチ
たことホタテとブロッコリーのバジルサラダ、いかと海老のオリーブオイル仕立て、鶏唐揚げの甘酢たれ和え、ウフマヨ･ポテトサラダトリュフ風味、ローストビーフ(ローストビーフソースがけ)、生ハムとチーズのマカロニサラダ、メープルナッツ&サツマイモ入りパンプキンサラダ、サーモントラウトと彩り野菜のマリネ、カプレーゼ風トマトとクリームチーズの9品を盛り合わせた。
セブン‐イレブン「カップデリ スペシャル2025」
◆ニックデリ2025
価格:税込2,900.88円
サイズ:縦18.3センチ、横24.3センチ、高さ3.5センチ
ローストビーフ(ローストビーフソースがけ)、生ハム、ローストポーク、照り焼きチキン、パテ･ド･カンパーニュ、チキン南蛮の6品を盛り合わせた。
セブン‐イレブン「ニックデリ2025」
◆熟成生地のマルゲリータピッツァ
価格:税込1,350円
サイズ:直径25センチ、3〜4人向け
旨味を引き出す低温長時間熟成製法の生地を使用し、チーズのコクとトマトの酸味を合わせた。
セブン‐イレブン「熟成生地のマルゲリータピッツァ」〈クリスマスチキンセットで最大300円お得に〉
クリスマスチキンは、「炭火焼きローストチキンレッグ」「スペシャルななチキ(骨付き)」の2種をラインアップ。なお、クリスマスチキンはネット予約の対象外。
さらに、クリスマスチキンと「ななチキ」の計3種の組み合わせで選べる、AからEまで計5種のセットを用意した。受取日は12月19日から25日、予約締切日は受取日の2日前まで。
◆炭火焼きローストチキンレッグ
価格:税込600.48円
骨付き鶏もも肉を使用したローストチキン。炭火で香ばしくふっくら焼きあげ、特製の醤油だれで仕上げた。
セブン‐イレブン「炭火焼きローストチキンレッグ」
◆スペシャルななチキ(骨付き)
価格:税込380.16円
ジューシーな骨付きもも肉を11種のスパイスで味付けし、サクッと軽い衣で仕上げた。
セブン‐イレブン「スペシャルななチキ(骨付き)」
◆Aセット
内容:スペシャルななチキ(骨付き)3個と炭火焼きローストチキンレッグ3個の計6個
価格:2,724円(税込2,941.92円)→2,424円(税込2,617.92円)
税抜価格で300円お得
◆Bセット
内容:ななチキ3個と炭火焼きローストチキンレッグ3個の計6個
価格:2,337円(税込2,523.96円)→2,087円(税込2,253.96円)
税抜価格で250円お得
◆Cセット
内容:ななチキ3個とスペシャルななチキ(骨付き)3個の計6個
価格:1,725円(税込1,863円)→1,475円(税込1,593円)
税抜価格で250円お得
◆Dセット
内容:ななチキ2個と炭火焼きローストチキンレッグ2個の計4個
価格:1,558円(税込1,682.64円)→1,408円(税込1,520.64円)
税抜価格で150円お得
◆Eセット
内容:ななチキ2個とスペシャルななチキ(骨付き)2個の計4個
1,150円(税込1,242円)→1,000円(税込1,080円)
税抜価格で150円お得
セブン‐イレブン「クリスマスチキンセット」〈クリスマス商品の予約概要〉
予約開始日以降にネットと店舗で受付を始める。チキン単品以外は、すべて数量限定。
【予約受付日】
9月15日〜12月19日
【受取期間】
12月20日12時00分〜12月25日23時59分
※チキン単品、チキンセット商品は12月19日0時00分〜
【予約方法と受取方法】
予約は、ネットサービス「セブンミール」またはセブン‐イレブン店頭で受け付けている。予約時に受取日時を指定し、受取日に店頭で支払いをする。
【カタログ掲載商品】
クリスマスケーキ27品、アイスケーキ3品、パーティーメニュー(オードブル、ワインなど)20品、合計約50品
セブン‐イレブン クリスマス商品の予約開始〈ネット予約限定「早割」キャンペーン〉
早割期間中にネットサービス「セブンミール」で予約すると、セブン‐イレブンアプリに一部商品を対象にした10%引きクーポンを配信する。店頭予約は対象外。
【早割キャンペーン期間】
9月15日10時01分〜11月30日23時59分
【クーポン内容】
セブンミールでの予約後、12月17日ごろに10%引きクーポンをアプリに配信する。商品受取の支払い時にアプリクーポンを提示すると、10%引きの価格で商品を購入できる。
【対象者】
予約前にセブン‐イレブンアプリとセブンミールを同一の7iDで会員登録している人。
【対象商品】
◆クリスマスかまくら
◆ガトー･フレーズ4・5・6号
◆銀座コージーコーナー ハッピークリスマスアソート
◆不二家 クリスマスアソートケーキ
◆銀座コージーコーナー チョコデコレーション4･5号
◆銀座コージーコーナー もこもふティラミスケーキ
◆トリプルチーズタルト
◆イタリア栗のクリスマスモンブラン
セブン‐イレブン ネット予約限定「早割」キャンペーン〈ちいかわオリジナルグッズが当たるキャンペーン〉
12月19日から25日までの間、セブン‐イレブンアプリを提示して、対象商品を購入すると、税抜2,000円を1口として、ちいかわのオリジナルグッズの抽選に参加できるキャンペーンを実施する。
【実施期間】
12月19日〜12月25日
【抽選期間】
12月19日〜12月28日
【賞品】
A賞:「ハチワレカメラカバー+“チェキ”instax mini 12™」100人
B賞:「テーブルウェアセット」200人
C賞:「セブンカフェ全品いずれか1杯無料クーポン」1万人
セブン‐イレブン 「ちいかわ」オリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーン