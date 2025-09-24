フリスク×白石麻衣、新CMで“60分息キレイ”を体感！爽やかな魅力に注目

クラシエの人気ブランド「フリスク クリーンブレス」が、女優・白石麻衣さんを新CMキャラクターに迎えた最新CM「60分息キレイ」篇を公開。緑茶抽出成分を配合した大粒タブレットは、スタイリッシュなメタルケース入りで持ち歩きも便利。仕事やプライベートでの大切な時間を、爽やかな息とともに過ごせるアイテムとして注目を集めています。

白石麻衣が描く爽やかな60分の物語

CMでは、オフィスでのミーティングやカフェでの語学レッスンなど、長時間人と向き合うシーンに挑む白石さんの姿が描かれています。

「フリスク クリーンブレス」を口にすることで自信を持ち、積極的に提案や会話を楽しむ彼女の自然体で輝く表情が印象的。

オフィスでの真剣な表情と、カフェでイタリア語を披露するキュートな一面のギャップに、多くの視聴者が魅了されそうです。

商品特長とラインナップ

「フリスク クリーンブレス」は緑茶抽出物を従来の2倍配合し、60分間※キレイな息が続くのが特長。三角形の3層構造で、口に入れた瞬間の爽快感とリフレッシュ感を楽しめます。

発売日：2024年9月9日(月)

容量：31.5g（メタルケース）、大容量ボトル105gも展開

フレーバー： フレッシュミント（爽やかな清涼感）／ストロングミント（強力な清涼感）

※2022年ペルフェッティ・ヴァン・メレ社による調査。

緑茶抽出物を従来の商品の2倍配合したタブレット（シュガーレス）を3粒連続して摂取し、緑茶抽出物を配合していないタブレット（シュガーレス）と比較して摂取直後から60分後まで口中の揮発性硫黄化合物濃度を測定。その結果、緑茶抽出物を配合していないタブレットと比較し、統計的に有意に高い減少率を確認した。調査対象者：112名（男性52名 女性60名、年齢：20～58歳（平均年齢33.8歳））

撮影裏話と白石麻衣さんの素顔

撮影現場では、流暢なイタリア語を披露するシーンに挑戦する白石さんの真剣な姿と、思わず笑顔がこぼれる可愛らしい一幕が印象的でした。

インタビューでは「普段から愛用しているアイテムだから嬉しい」とコメント。

さらにリフレッシュ法として「毎日お風呂に浸かること」を大切にしていると語り、白石さんの飾らない素顔も垣間見ることができました。

爽やかな毎日を「フリスク クリーンブレス」とともに

白石麻衣さんが出演する新CMは、フリスク クリーンブレスがもたらす“60分の安心感”をリアルに表現。働く女性や日常をアクティブに過ごす方にとって、頼れるエチケットアイテムとして心強い存在です。

スタイリッシュなケースと選べるフレーバーで、どんなシーンも爽やかに。あなたもぜひ、日常に取り入れてみてはいかがでしょうか？