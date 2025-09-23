【ニューヨーク＝池田慶太、金子靖志】第８０回国連総会の一般討論演説が２３日午前（日本時間２３日夜）、米ニューヨークの国連本部で始まった。

初日は米国のトランプ大統領が演説し、「力による平和」を掲げて世界各地の紛争を終結させたと主張する。トランプ氏は英仏などが表明したパレスチナ国家承認に反対しており、演説でも言及するとみられる。

トランプ氏の国連演説は、２期目就任後初めて。キャロライン・レビット大統領報道官は２２日の記者会見で「大統領は『グローバリストの組織』がいかに世界秩序を崩壊させてきたかに触れ、世界に対して率直で建設的なビジョンを表明する」と説明した。国連を中心とする戦後の国際秩序の見直しを訴える見通しだ。

一般討論演説は２９日まで。日本の石破首相やウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領など１４０か国以上の首脳らが演説する。パレスチナ自治区ガザ情勢を巡り、米国にビザ（査証）発給を拒否されたパレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は２５日にビデオ演説し、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日に登壇する予定だ。