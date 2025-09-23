「“考えすぎ”から解放された」「心が軽くなった」「今を大切にしたくなった」

そんな感想が世界中から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。今回はライターの照宮遼子氏に「第4の習慣：思考や行動を変えるコツ」について寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「考えすぎ」から解放される5つの習慣

日本人は真面目で、つい「考えすぎ」てしまう人が多いという。

かくいう私も、仕事でもプライベートでも、考えすぎてしまう傾向がある。

本書では、下記の「5つの習慣」を紹介している。

この習慣を身につけることで、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」から解放されるかもしれない。



2 時間を管理する（第2の習慣）

3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）

4 思考や行動を変える（第4の習慣）

5 「態度」を変える（第5の習慣） ストレス を管理する（第1の習慣）2 時間を管理する（第2の習慣）3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）4 思考や行動を変える（第4の習慣）5 「態度」を変える（第5の習慣）

今回は「第4の習慣」を一緒に考えてみたい。

「どうせ無理」が未来を小さくする

気づかないうちに、自分で自分の枠をつくってしまうことは、意外と多い。

「自分はこういうタイプの人間だ」

「これはどうせ無理だ」

「この道しか選べない」

そんなふうに思うことが、いつの間にか心の口癖になってしまう。

頭の中で何度も繰り返しているうちに、それが本当のことのように感じられてしまうのだ。

やっかいなのは、その思い込みに慣れると、本人は疑おうとすらしなくなることだ。

そうして自分でつくった枠が、未来の可能性を静かに狭めてしまう。

無意識の思い込みをつくる

過去の経験と環境

私の場合、そのはじまりは子どもの頃にさかのぼる。

親が経営していた会社はバブル崩壊とともに倒産し、自社ビルも手放すことになった。

幼いながらも、その出来事が胸に深い刻印を残してしまった。

「自営業は危ない。民間企業も不安定だ。」

そんな刷り込みが心に根を下ろし、私は公務員という道を選んだ。

そこは与えられた仕事をきちんとこなし、ミスなく回すことで評価される世界。

確かに安心は得られたけれど、新しい挑戦の機会はほとんどなく、「自分はこの程度の人間だ」という思い込みが、少しずつ形を固めていった。

限界を決めていたのは

「自分自身」

30歳を過ぎた頃、「定年まで同じ仕事を続けるのは退屈すぎる」と思い、思い切って退職した。

その後は民間企業に勤めたものの長くは続かず、無職の期間がしばらくあった。

その影響もあり、「自分は何者にもなれない」という感覚をずっと抱えていた。

そんなある日、思いがけずライターの仕事の依頼が舞い込んだ。

未経験だから無理だろうと思いつつ、もう後がない私は受けてみることにした。

初めての取材は満足のいくものではなかったが、取材後に相手から「この仕事は、もう長いんですか？」と聞かれ、思わず耳を疑ってしまった。

自分では全然できていないと思い込んでいたのに、相手からはそうは見えていなかったのだ。

「認知の歪み」が思考を縛る

本書の著者ニック・トレントンもこう述べている。

考えすぎる原因は「思考の量」ではなく「思考の質」にあると指摘されている。

自分の言葉をそのまま信じ込んでしまえば、世界は狭く見えてしまう。

「私は◯◯だから無理」という言葉は、しばしば過去の体験や刷り込みから生まれる。

けれど、それらを事実だと思い込んだ瞬間、視野は一気に狭まり、挑戦の扉は閉ざされてしまう。

私自身も「民間も自営業も危ない」という考えにとらわれたり、「ライターなんて私には無理」と思い込んだりしていた。

いずれも根拠の薄い自己判断にすぎなかったのに、長い間、事実のように信じ込んでいたのだ。

限界を決めないことで

広がる新しい可能性

キリスト教には「人は耐えられない試練に遭うことはなく、神はその人が乗り越えられるように道を備える」という言葉がある。

もちろん、病気や深刻な事情を抱えている人に「できない試練は与えられない」と軽々しく言うつもりはない。

けれど実際には、「できない」と思い込んでいるだけで、乗り越えられる力があるからこそ、その試練が訪れていることも多い。

私は今、あれほど避けていた自営業として働いている。

昔は怖くて仕方なかった世界のほうが、今の自分にはしっくりきているのだ。

限界を決めていた蓋を外したときに、初めて見えてきた選択肢だったと思う。

思い込みを疑うだけで

世界は変わる

「これは自分にはできない」と感じるとき、その理由を一度立ち止まって考えてみてほしい。

本当に事実なのか、それとも、過去の失敗や誰かの言葉から生まれた思い込みなのか。

思い込みは、気づかなければ修正できない。

「なぜそう思うのか」「本当にそうなのか」と問い直すだけで、視界は広がっていく。

特別な才能がなくても、自分の中の枠を少し広げるだけで、昨日まで見えなかった景色が見えてくる。

チャンスの神様は前髪しかない。

ためらっているうちに通り過ぎてしまう前に、自分の思い込みを疑い、小さくても一歩を踏み出してみること。

それが次のチャンスを呼び込む最初のきっかけになる。

第4の習慣（思考や行動を変える）を実践するだけも、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」は劇的に減ると思う。

本書は考えすぎから解放される大きなトリガーとなる。ぜひ試してみてほしい。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ―― 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）