動かない鳥ハシビロコウが可動ギミック搭載のガチャ「あそべる生物フィギュアシリーズ」で登場！ 10月中旬発売
【あそべる生物フィギュアシリーズ 動かない鳥 ハシビロコウ】 10月中旬 発売予定 価格：1回300円
(C) T-ARTS
ハシビロコウ A
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「あそべる生物フィギュアシリーズ 動かない鳥 ハシビロコウ」を10月中旬に発売する。価格は1回300円。
「とにかくじっと動かない、いつになったら動くのか？」その不思議な生態で子どもから大人まで人気の鳥ハシビロコウが、可動ギミック搭載のガチャ「あそべる生物フィギュアシリーズ」で登場。鳥の中でも大型で、とりわけユニークなそのスタイルが、ボリューム感たっぷりのフィギュアとして立体化されている。その“不動”の立ち姿を表現すべく、頭のみの可動ギミックを採用。解説入りのミニパンフが付属する。
ラインナップは、直立スタイルの「ハシビロコウ A」、「ハシビロコウ B」と、はばたきスタイルの「ハシビロコウ C」と「ハシビロコウ D」の全4種。
ハシビロコウ B
ハシビロコウ C
ハシビロコウ D
(C) T-ARTS
企画協力:あにそんぶ