あったほうがいいよね？ 連絡係がダメな理由がわからない！【私たちの連絡係さん Vol.32】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、その事実を聞かされた他のママたちも白田さんを無視するようになる。
白田さんの上に立ち優越感に浸る黒木さんだったが、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。するとリーダー・阿久澤さんが、再び黒木さんを連絡係に任命。黒木さんは「逃がすまい」と何度も白田さんに電話をかけるが繋がらず、“その不正行為”を幼稚園に相談することにする。
しかし先生は「幼稚園から連絡係のお願いはしていない」とまさかの返答。そんなはずないと思い込む黒木さんに「園非公式の係です。即刻、解散してください！」と告げて…。
もはや連絡係に囚われすぎて、頭がカチカチになっているようです。
あんなに大変な係だとわかっているのに、「連絡係のどこがダメなんですか？」だなんて…。
「1年も我慢しないといけない」と、先生から正論を突き付けられた黒木さんは!?
(ツムママ)