※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

もはや連絡係に囚われすぎて、頭がカチカチになっているようです。あんなに大変な係だとわかっているのに、「連絡係のどこがダメなんですか？」だなんて…。「1年も我慢しないといけない」と、先生から正論を突き付けられた黒木さんは!?(ツムママ)