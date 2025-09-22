今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月22日（月）〜9月28日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月22日（月）〜9月28日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、何かを変えたい気持ちが強くなりそうです。現状の暮らしに満足している部分もありますが、思いきった方向転換をしたくなるかも。一方で、何もかも一気に変えようとするとうまくいかない可能性が。パートナーや恋人ともじっくり話すようにしましょう。恋愛は、相手が自分と異なる考え方を持っていたとしても、柔軟な対応をすると◎
★ワンポイントアドバイス★
陽気な気持ちが続くと、その後に一気に落ち込んでしまう可能性があるので、テンションが高かった日は、夜にリラックスタイムを持つようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
