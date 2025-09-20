この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTube動画「【注文住宅】泥棒や詐欺師に狙われる設備は？今すぐしたい防犯対策を解説」で、注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、自宅の防犯対策について熱く語った。杉浦氏は動画冒頭で「絶対的に狙われるのは、これは本当にやばいから」として、勝手口ドアの危険性を強調した。自身が「うちも1回入ってみた」と体験談を明かしながら、「プロが狙うのは人目につかず、時間のかからない出入口」「勝手口は一番入りやすい」と警鐘を鳴らす。



杉浦氏によれば、特に古い家に多い框（かまち）ドアは、ガラス部分が容易に割れてしまうため「勝手口にしてる時点でダメなんだ。もう本当にヤバいから」とバッサリ。「昔のシリンダーだと、鍵を開けるのに５秒もかかんない」「ガラス取り替えるね。大体の框ドアが泥棒に狙われる」とし、新築やリフォーム時に防犯性の高いドアや面格子付きドアへ早急な交換を推奨した。また、生活動線の変化から「そもそも勝手口自体をつけない。うちはもう、勝手口はつけない。三河屋さんも来ないし」と独自の新築設計論も展開。



さらに杉浦氏は、「洗濯物は家の中に干せばいいし、生ゴミ処理も工夫できるから勝手口はもういらない」と利便性と防犯を両立した住まい方を提案。また、ガラス窓の防犯についても「内窓を追加することで性能がめちゃめちゃ上がる。2枚割らなきゃいけないとなると、なかなかやっぱ厄介だ」と語り、補助金制度を活用した二重サッシ化の重要性を訴えた。



加えて、外部からの侵入経路となるベランダにも「今から建てる人は、ベランダつけない」と断言。「ベランダでできることは家の中で代替できる。布団も“毎日洗えば干す必要もない”」として、利便性の先に立つ防犯目線の間取りを推奨した。特に布団や部屋着などの暮らし方の変化も見据え「布団がない家、吹っ飛ぶでしょ」と視聴者にインパクトを与えた。



近年増加するリフォーム詐欺や玄関からの不審訪問についても、「ピンポンしてきて無料点検と言いながら下見される」「初対面の業者は家に入れない方がいい」「本当にやってるのか見ても分からない。詐欺られてるかも気づかない」と、巧妙化する手口への警戒を促した。「インターホンはもっと進化すべき」「顔認証や指紋認証などの新機能が必要」と最先端技術の導入も力説。



動画のラストで杉浦氏は「防犯はいたちごっこ。今できることから対策してほしい」と呼びかけるとともに、「玄関のインターホンは録画機能付きにする。見知らぬ業者は家に入れない。窓・勝手口・ベランダを見直すだけでも防犯は大きく変わる」と締めた。安全な住まいづくりに、杉浦氏の独自視点が新たな提案をもたらした。