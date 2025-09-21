9月上旬の朝、タイ・スワンナプーム国際空港に現れたオーラ溢れる2組の夫婦。伝説の俳優・松田優作さん（享年40）を父に持つ俳優・松田龍平（42）と松田翔太（40）、そしてそれぞれの妻であるモーガン茉愛羅（28）と秋元梢（38）の4人は、龍平・モーガン夫婦の子どもを笑顔で囲み、バンコク行きの車へと乗り込んだ。

【写真】秋元梢が甥っ子を優しく見つめ…松田兄弟夫婦「初のフォーショット」

"松田兄弟"にとって初となる、華やかな兄弟夫婦での"フォーショット"。その背景には、大横綱・元千代の富士（先代九重親方）の愛娘である秋元と翔太の"雪解け"があったようだ。【前後編の後編。前編から読む】

『女性セブン』が2人の"溝"を報じたのは2022年4月、龍平とモーガンとの結婚式でのことだった。翔太を含む松田ファミリーが集まった式場に、秋元は欠席したというのだ。芸能関係者が語る。

「結婚したころからモデルとして第一線で活躍していた梢さんですが、当時は翔太さんと別々に住居を持ち、それぞれ仕事に没頭していました。それぞれが大きすぎる看板を背負っているがゆえのすれ違いもあったでしょう」

しかし2023年には「週刊女性」が、翔太が梢に誘われて一緒にイベントに参加していたことを報じている。夫婦が難所を乗り越えたのは、翔太が"節目"を迎えたことにも関係があるのかもしれない。

「翔太さんが4歳の頃、父の優作さんは40歳の若さで亡くなりました。誕生日の日、インスタグラムの投稿で『ずっと憧れていた40歳』と表現したように、翔太さんは40歳をどのように迎えるか、思案してきたことでしょう。

その節目で、翔太さんは梢さんとの"5年ぶりのツーショット"を投稿し、兄夫婦とともにタイで過ごした。そこには父への多くのメッセージが込められていると思います」

龍平とモーガンは結婚発表時、モーガンがすでに妊娠中であることを明かしており、2022年3月に男児が誕生。翔太にとっては甥となるその子も、今回のバンコクへの旅に同行していた。一団の目撃者は、翔太と秋元の"目線"が印象的だったと語る。

「甥っ子と向き合って遊ぶ翔太さんは目尻が下がりっぱなしで、その子が眠ってしまった時も大切そうに抱っこしていました。その隣では、モーガンさんと梢さんが身を寄せて談笑していて。温和な雰囲気が周囲に漂っていました」

お互いのSNS投稿には常にハートマークを送り合う2人。その独特の距離感で、夫婦の難所を乗り越えたのかもしれない。

入籍を報告した際には《私共の両親の様に、強さと温かい愛を持った家庭を築いて参りたいと思っております》とコメントしていた翔太と梢。天国にいる偉大な2人の父は、2組の"ファミリー"の合流に目尻を下げていることだろう。

（了。前編から読む）