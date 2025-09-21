【魚座】週間タロット占い《来週：2025年9月22日〜9月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月22日〜9月28日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『色々と周りに合わせていきます』
｜総合運｜ ★★★★★
様々な場面で調和をとることを大切にしていきます。自分の立ち回り方に応用を利かせていくことで、周りの人達が過ごしやすくなるでしょう。仕事や公の場ではチャレンジしてみたいことや計画していたことを進めていきますが、周囲の人達には不評かもしれません。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
地に足をつけた考え方ができます。手が届かない人のことは追いかけないし、無理難題なことを相手に要求しないようにしていくでしょう。シングルの方は、支配欲が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたにもっと熱い気持ちを見せて欲しいと思っています。
｜時期｜
9月24日 悩みが減る ／ 9月26日 自分をコントロールできない
｜ラッキーアイテム｜
洞窟
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞