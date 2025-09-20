甲府vs秋田 スタメン発表
[9.20 J2第30節](JITス)
※18:30開始
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 30 石川慧
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 44 内藤大和
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 22 小出悠太
MF 11 熊倉弘達
MF 17 土屋巧
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
監督
大塚真司
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 29 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
FW 11 梶谷政仁
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 19 尾崎優成
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
