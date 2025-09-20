[9.20 J2第30節](JITス)

※18:30開始

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 30 石川慧

DF 3 孫大河

DF 21 ヘナト・アウグスト

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 6 小林岩魚

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 44 内藤大和

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 22 小出悠太

MF 11 熊倉弘達

MF 17 土屋巧

MF 20 遠藤光

MF 26 佐藤和弘

FW 9 三平和司

FW 29 大島康樹

監督

大塚真司

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 長井一真

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 30 飯泉涼矢

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 29 佐藤大樹

MF 66 土井紅貴

FW 11 梶谷政仁

FW 34 鈴木翔大

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 2 岡崎亮平

DF 19 尾崎優成

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

FW 9 中村亮太

FW 40 佐川洸介

FW 90 梅木翼

監督

吉田謙