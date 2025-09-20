ÅÄºê»ËÏº»á¡¡¿¤ÓÇº¤à¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï£±£°£°É¼Ä¶¤¨¤ëÀª¤¤¡¡ÁíºÛÁª¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Î¹ÔÊý²òÀâ
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£²£°Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢£·£µÉ¼¤È¸õÊä¼Ô¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ò½¸¤á¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¸ÀµÚ¡£Á°Æü£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁªÂÐ¤ÎÈ¯Â¼°¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷µÚ¤ÓÈë½ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¼Ô´Þ¤á¤Æ¡¢£·£¸¿Í½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿Ø±Ä¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡£Á°²ó¤¬£·£µÉ¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤è¤êÂ¿¤¤¿Í¤¬¤¤Î¤¦¤ÎÃÊ³¬¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿Ø±Ä´´Éô¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤È¡¢£±£°£°É¼¶á¤¯¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°²ó°Ê¾å¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¾®Àô»á¤Ë¼¡¤°£·£²É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£±²óÌÜ¤«¤éÅêÉ¼¤·¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤¬¡Öº£²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈùÌ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ö¥×¥é¥¹¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Î¾Êý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°²óÆ±ÍÍ¤ÎÉ¼¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö·ä¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢É¼¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÓË§Àµ»á¡£¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤È¡£À¯ºöÇ½ÎÏ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡£¤ª¤È¤È¤¤£Á£Â£Å£Í£Á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¼º¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£ÎÓ»á¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¤á¤ë¤Î¤ÏÉ¬Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤ä°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡Ö°Å¤ËÀÐÇË¤µ¤ó¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê½ÐÇÏ¡Ë²ñ¸«¤Ç¡È´ßÅÄ¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ìÌë¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾¯¤·¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Ìë£¹»þ¤«¤é¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÈÕÈÓ¿©¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò³ê¤é¤»¤¿¸¶°ø¤ò¿äÂ¬¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¿Í¤¬¡È¤¢¤ó¤¿´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡ÈÊè·ê¡É¤òËÙ¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎÓ»á¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤¬¤É¤ì¤À¤±¼è¤ì¤ë¤«¡£¤â¤·¸º¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¿¤Ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÊÂ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£