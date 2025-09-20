JBL Flip 6 ブラック

　「BCNランキング」2025年9月8日〜14日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック

JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト

AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

5位　Soundcore Select 2

A3125N11（Anker）

6位　Soundcore Mini 3 レッド

A3119091（Anker）

7位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック

SRS-XB100(B)（ソニー）

8位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック

SRS-ULT10(B)（ソニー）

9位　Aurex ワイヤレススピーカー

TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）

10位　Soundcore Mini 3

A3119011（Anker）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。