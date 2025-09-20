»³À¾ÍøÏÂ¡¢ÄËº¨¤Î2Ê¬ÂÔµ¡¤Ë¡ÖËý¿´¤¬¡Ä¡×3ÅÙÌÜ¤Î¶â¤Ê¤é¤º¡¡ÀÑ¶ËºöÎ¢ÌÜ¡ÖÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡×3ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð²ù¤ä¤à¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè8Æü
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè8Æü¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÎÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ç¡¢À¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï1»þ´Ö22Ê¬39ÉÃ¤Î28°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿15¥¥í²á¤®¤Ë·Ù¹ð3Ëç¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤ÇÄËº¨¤Î2Ê¬´Ö¤ÎÂÔµ¡¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»³À¾¤¬°Ì´¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï15¥¥í²á¤®¤À¤Ã¤¿¡£8¿Í¤Î½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤ä¤äÍð¤ì¡¢Êâ·¿°ãÈ¿¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬3Ëç¤Ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤Ç2Ê¬¤ÎÂÔµ¡¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿29ºÐ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê¤À¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Î¥ß¥¹¡£¾å¼ê¤¯Î©¤Á²ó¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÏÃí°Õ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇËý¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤È¡Ê¿³È½¤Î¡Ë¸«¤¨Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï1Ëç¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤ë»þ¤Ë¿³È½¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡2019¡¢2022Ç¯¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¤òÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¹Í²ñ¤Ç¤Î¼º³Ê¤¬¶Á¤¤¤Æºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤ó¤À¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¤À¤±¤Ë¡¢¼º°Õ¤ÏÂç¤¤¤¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë