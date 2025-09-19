¶²ÉÝ¤Î¥Ô¥¨¥í¡È¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¡ÉÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¡£¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼¡×U-NEXT¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¸¶ºî¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù£²Éôºî¤ËÁ°Æüëý¤¬ÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×¤¬¡¢10·î27Æü(·î)¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è°ìºîÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤ëÊª¸ì¡£27Ç¯¤´¤È¤Ë¥Ç¥ê¡¼¤ÎÄ®¤Ë¸½¤ì¤ë¶²ÉÝ¤Î¥Ô¥¨¥í¡È¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥º¡É¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£Âè£±ÏÃ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Û¥é¡¼ÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¹ñ¤Î»î¼Ì¤Ç¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ë´ÑµÒ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Í½¹ðÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¤¬¥Ú¥Ë¡¼¥ï¥¤¥ºÌò¤ËÂ³Åê¤·¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤ò·óÇ¤¡£±Ç²èÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡õ¥Ð¥ë¥Ð¥é¡¦¥à¥¹¥¥¨¥Æ¥£¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÖIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥Ç¥ê¡¼ ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡×Á´£¸ÏÃ
2025/10/27¡Ê·î¡Ë¤è¤êU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
¾ìÌÌ¼Ì¿¿
