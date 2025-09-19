¡ãÆ±µï¤ÎµÁÊì¤¬¥Ñ¥¯¤ë¡ä»ä¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤ÆÉÔ»×µÄ¡Ä¤Ê¤¼¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿´Íý¤Ï¡Ä
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¿©»ö¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÊÌ¡¹¡©¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÆ±µï¤Î¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤È¤Î¿©»ö¤ÏÊÌ¡¹¤Î¤è¤¦¡£¤Ç¤â¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡ØÆ±µï¤ÎµÁÊì¤¬»ä¤Î¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿´Íý¤ò¤É¤Ê¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¸¥Î©¤äÇã¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÚºÚ¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡£ÍâÆü¤Ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤ò¡Ö¿¿»÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´Íý¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ø»ä(µÁÊì)¤â¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¤«¤Ê¡£ÊÌ¡¹¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤Ç¤Ï¡©¡¡µÁÊì¤¬Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¡ÖÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥É¥ó°ú¤¤À¤±¤ì¤É¤Í¡Ù
¡Ø¤¿¤À¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¿´Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¡Ù
¡Ø¥«¥ì¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤é¡¢ÌµÀ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ó¤Ê·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
¾¯¤·¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ¤·Ú¤Ë¡Ö¤Ò¤È¸ý¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼¡¤«¤é¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌ¡¹¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤ÎÉ½¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ÷¤¤¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ç¼æ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¾¯¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö»ä¤â¤½¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤ò¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¥°Õ¤ä´Ø¿´¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËèÆü¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤À¤±¡©
¡ØÍ¼ÈÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡ØËèÆü¤Î¸¥Î©¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÁÊì¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¿¦¾ì¤Ç¤âÆ±Î½¤¿¤Á¤Ë¡Öº£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ï²¿¡©¡×¡ÖºòÆü¤Ï²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¡¹¡¢¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÍýÍ³¤â¿äÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÃ¯¤«¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¸¥Î©¤òÇº¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤ÈÇº¤à¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð»È¤¦¡×¡Ö¸¥Î©¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿©»öºî¤ê¤Î¶ìÏ«¤òÃÎ¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£Æü¡¹¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ÃÏÌ£¤À¤±¤ì¤ÉÇº¤ß¤Î¼ï¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÃÊ¡¹¤ÈÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÆ±¤¸¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¤òºÎÍÑ¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú¤¤´¶³Ð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤³¤Á¤é¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤´ÈÓ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡¡ÌÀÆü¿©¤Ù¤è¤Ã¤È¡×¤¯¤é¤¤¤Î·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÆ±µï¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ù
¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬·ùÌ£¤äÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤ÏÀÎ¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÈÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¡ÖÃ¶Æá¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢È¤¤Þ¤ÇÅº¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¡£Æ±µï¤Ç¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç»¨ÇÄ¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿¿»÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ëè²ó¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤«¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¥¤ê¹ç¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡Ö»ä¤Îºî¤ë¤´ÈÓ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é·Ú¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤
¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯¤··ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢·Ú¤¤´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤é¡©¡¡ºòÆü¡¢»ä¤¬ÅâÍÈ¤²¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤â¤ªÂ·¤¤¤Ë¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¼¡Âè¤Ç¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¡Öµ¤¤Þ¤°¤ì¡×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°Õ¿ÞÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¸«¤¨¤ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¿´Íý¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÌµ³²¤Ç¤Ï¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤â°°Õ¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿´¤ò·Ú¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¤´Ø·¸¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£