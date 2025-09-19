ºä¸ý·òÂÀÏº ¡ÈÃ¦ÆüËÜ¡É¤Ç¡Ö´Ú¹ñÇÐÍ¥²½¡×ÁªÂò»è¤â¡Ä¼±¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡×¿Íµ¤¤Çµ¯»à²óÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡9·î17Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·òÂÀÏº¤¬´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢10·î31Æü¡ØÈ×¾å¤Î¸þÆü°ª¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅÏÊÕ¸¬¤é¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¡¢9·î10Æü¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÈÆ±À³Ãæ¤Ë½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤È¤â¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¡ÈÆó¸Ôµ¿ÏÇ¡É¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë±ÊÌî¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤â¡¢ºä¸ý¤ËÊÌ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»°Ê¹ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï°ì°Â¿´¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ºä¸ý¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê¿ÅÄ¾º¥Ë»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Î´Ú¹ñ¿Íµ¤¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Û¤É¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¤¢¤È¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¡Ù¤ËW¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤¬¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ò¡ØÉ¬¤º¸«¤ë¡Ù¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÇÏª½Ð¤¬Â¿¤¤¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤Îºä¸ý¤µ¤ó¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î±Æ¶Á¤¬¿ÓÂç¤Ê¤è¤¦¤À¡£Æ±¤¸¤¯¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÉÔÎÑ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢ºä¸ý¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÅÄÃæ·½¤Ï¡¢¸½ºßÉ½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤ÏÅÄÃæ¤µ¤ó¤È°ã¤¤¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤·Æó¸Ôµ¿ÏÇ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Û¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÉé¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨CM¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤È¤«¸«Ä¾¤¹¤È¤«¿·µ¬¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¡¢º£¸åºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ë»Å»ö¤Î¼´¤òÃÖ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤»¤Þ¤À´Ú¹ñ¤Ë¤Ï¼ûÍ×¤â¿Íµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤«ºä¸ý¤µ¤ó¤¬¡È´Ú¹ñÇÐÍ¥¡É²½¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤«¤é¤âº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤ò³Ö¤Æ¤¿ÃÏ¤Ç¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡ª¡©