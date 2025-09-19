¡Ö²ÈÄí¤Ç½÷À¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×Î¥º§ÌÀ¤«¤·¤¿ÁêÀî¼·À¥¤¬11ºÐÇ¯¾å¸µÉ×¤È¸½ºß¤â·ÑÂ³¤¹¤ë2µòÅÀÀ¸³è¡Öº£¤Ï¤¹¤´¤¯¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡×
¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¤ËÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¡¦A»á¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¤½¤¦¹ðÇò¤¹¤ë¡£A»á¤ÏÄ¹Ç¯ÁêÀî¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤êºÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¥º§¤·¤¿11ºÐº¹¤Î¸µÉ×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£9·î¾å½Ü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡É×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉãÊì¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢A»á¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÀî¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¸½ºß¤Î"²ÈÂ²"¤Î·Á¤È¤Ï¡£¡ÚÁ´5²ó¤ÎÂè3²ó¡£Î¥º§¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ðÇò¤·¤¿µ»ö¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¨¡¨¡"²ÈÂ²"¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÎ¥º§¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤è¤ê¤âÈà¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¤¤·¡¢»ä¤¿¤Á2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤À¤«¤éÎ¥º§¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸µÉ×¤È¤Î´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤¦Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Øº£Æü¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´Á³OK¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤â»Å»ö¤ÇÃÏÊý¤Ê¤ÉÂ¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤È¤Î´Ö¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡A»á¤â´Þ¤á¡¢º£¤âÁ´°÷¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´°÷¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9·î5Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤Ç¤ÏÎ¥º§¸å¡¢A»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¶ñÂÎÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê"±ü¤µ¤ó"¤È"Ã¶Æá¤µ¤ó"¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ø·¸¤À¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡Ù¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤¬¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»ä¤¬°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´ò¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤â´¶¼Õ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤É¤³¤«"¤½¤ì¤ÇÅöÁ³"¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éº£¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ò¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤ÊÑ²½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ«ÎÏ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤¬¸º¤Ã¤¿¡©
¡Ö¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¤¡©¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¹¤«¤ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤â¡Ø¤¤¤ä¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤¿¤Ã¤¿»æÀÚ¤ì°ìËç¤Î¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢"ºÊ"¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤¿¤È¡£
¡Ö²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç½÷À¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë»þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á3¿Í¤È¤âÁãÎ©¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¥º§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤Ï60ºÐ¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Èà¤Ê¤ó¤Æ70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤Ã¤¿¤éÛ£Ëæ¤ËÉ×ÉØ¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤ÈÉã¿Æ¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î´Ø·¸À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÊÌ¤ÎÆ»¤ò¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¿´¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡»Å»öÌÌ¤Ç¤â¸µÉ×ÉØ¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Î¾å¤Ç¤â¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Èà¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤´¤¯¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¤È¤³¤í¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤À¤«¤éº£¡¢¤¹¤´¤¯»Å»ö¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â"¤ä¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°"¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢²È»ö¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ä¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À¼¤«¤±¤È¤¤¤¦¤«¸ÀÍÕ¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ì¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Æâ¿´¡¢¡Ø¤ä¤ì¤ë¤±¤É¡¢¡Ä¡Ä¡¢¤â¤Ã¤È¾ÜºÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÈà¤Ë¡Ø¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿ÁêÀî¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º²ÈÄí¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤Þ¡¢Â©»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡ÃË¡¦±×»ÒÑÛÀ¸¡Ê¤ê¤ª¡Ë·¯¡Ê18¡Ë¤¬¸½ºß¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØÂè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ËÄ©ÀïÃæ¤Ê¤Î¤À¨¡¨¡
¡ÊÂè4²ó¤ØÂ³¤¯¡Ë¡£