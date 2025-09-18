夫のスマホから、風俗の予約LINEが。夫「俺じゃない」。あなたなら、信じますか？【ママリ】

夫が風俗を予約していた…？

情けない話ですが聞いてください。

旦那のスマホ見ると、LINEにデリヘルの店長との予約のやり取りがありました。2年前からのやりとりで、旦那が◯日、△△ちゃんいますか？と送り、店長から大丈夫です！みたいなやりとりです。でも旦那はこれ、何かの迷惑LINEで、全く送ったことないと言っています。半年に一回来るからその度に消すと。でもラインっていっかい消すとやりとり全て見られなくなりますよね？なのに、2年前のやりとりが見える状態。これも矛盾。

でも、確かに仕事終わってすぐ帰宅するし、お小遣いもそんなにないし、そもそも、コロナ真っ只中でさすがにずっと一緒に家にいた気がするのですが…でもラインで送信してるし…私、旦那に騙されてますか？乗っ取りとかなりすましも考えたのですが、その場合乗っ取った人のやりとりが旦那のスマホに残りますか？すみません、分かりにくい説明かもしれないのですが、全然腑に落ちないけど、旦那は絶対行ってないしおくってないし、興味がないと主張しています。 出典：

パートナーが風俗を利用していたら、あなたは許せますか？この記事では、夫が風俗を予約しようとしていたという投稿を紹介します。夫のLINEで風俗の店長とのやり取りを見つけてしまったという投稿者さん。それは2年前からのもので、夫は自分ではないと主張しますが…。

風俗の予約の連絡を迷惑LINEだと主張している夫ですが、簡単には信じがたい話ですよね。その都度メッセージは消しているということですが、2年前のやり取りが残っているのは謎ですよね。



しかし、極端に仕事の帰りが遅かったりお小遣いを使ったような形跡はなさそうです。何を信じればいいのか難しいですね。

送っていないと主張する夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

すいません、第三者からみて、旦那さんが嘘ついているようにしか見えません💦

詳しいことは分かりませんが、仕事も有休使えば休んで風俗なんて行けますし。

そもそもLINEって、他の誰かが自分のアカウントにログインしたら、通知きませんでしたっけ？🤔 出典：

旦那さんから送っているなら

迷惑LINEとは考えにくいなと思います💦

アカウントが乗っ取られたら

ログインもできないので

LINEの履歴が残ることも

まず無いと思います💦

もしアカウントを取り返したとしても

乗っ取られた期間のメッセージも

消えると思いますよ💦

辛いですが旦那さんが

嘘を着いてる可能性大かなと… 出典：

迷惑LINEてそうそうこないですよ🥺乗っ取りされたりされそうだったりだとLINE側かはあなたのLINEアカウントに誰かがログインしようとしてるとかしたのでパスワード変えてくださいとかそういう何かしらの対処を促すLINEがきます！トークは消したら過去のトークはどう頑張ろうと戻ってこないですし、デリヘルいってるいってないは別にしろ旦那さんが嘘ついてるのは間違いないです💦 出典：

LINEに関して、乗っ取りや迷惑メッセージが来ることはそうそうないという意見が多数ありました。確かに不正ログインがあれば本人確認の連絡や通知がくるでしょうし、2年前のトークが残っていることが引っ掛かります。



状況からして、夫が何かしらの嘘をついている可能性は否定できないので、一度落ち着いて夫婦で話をしてほしいですね。

記事作成: sa-i

