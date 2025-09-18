『週刊文春』によって報じられた“戦隊内不倫”。現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）でレッド・ゴジュウウルフの“中の人”であるスーツアクター・浅井宏輔と、ブラックポジションのゴジュウユニコーンに変身する一河角乃役・今森茉耶の不倫疑惑だ。

【写真】41歳の“中の人”と不倫疑惑が報じられた19歳グラドル

41歳と19歳の不倫疑惑

スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品として今年2月にスタートした『ゴジュウジャー』は、歴代シリーズと同様に約1年間の放送を通して物語が展開される。

しかし、シリーズを手がける東映は9月1日、浅井が《持病の悪化》を理由に降板し、ゴジュウウルフは別のスーツアクターが引き継ぐと発表。SNS上の戦隊ファンは騒然としつつも心配の声を寄せていた中、9月10日に今森との不倫疑惑が飛び出し、ファンの間に衝撃が走った。

「浅井さんの奥さんがふたりの関係を知り、今森さんの所属事務所に連絡を入れたそうです。9月18日に発売された『週刊文春』の第二報で、今森さんはサッカー日本代表選手との“二股疑惑”まで浮上しています」（スポーツ紙記者）

この不倫疑惑を受け、撮影現場は騒然としているという。

「SNS上では戦隊や特撮界隈のファンを中心に《ゴジュウジャーどうなるんだろう》といった声が出ていますが、世間的にはそこまで大炎上している様子ではなさそう。ただ、当然ながら現場では一大事となっているんです」（制作会社関係者、以下同）

不倫疑惑の報道後、9月14日の放送回は予定どおりオンエアされていたが……。

「すでに撮影は最終盤まで進んでいるものの、残りの撮影スケジュールは予定されていた分が一旦すべてストップになってしまったそうです。さらに、報道から1週間経っても東映からは何も説明がなく、関係者一同頭を抱えている状況なのだとか。

出演者同士の不倫、しかも子ども向け番組という背景もあって、放送中止も十分考えられる状況で、ダメ押しの二股報道まで出てきたわけです。関係者の多くは浅井さんにガッカリしている一方、売り出し中の若手の立場で異性絡みのスキャンダルを立て続けに報じられた今森さんには怒り心頭のようです」

少し前には、永野芽郁がドラマ『キャスター』（TBS系）出演中に田中圭との不倫疑惑を報じられるという似たような騒動も。そんな永野は疑惑を否定した上で、最終回まで乗り切った。

「しかし『ゴジュウジャー』に関してはすでに浅井さんが降板していて、今森さん側は今のところハッキリと否定していません。何より放送はまだまだ続き、メインターゲットが子どもであることを踏まえると、有耶無耶にするわけにはいかないのでは。

スーパー戦隊シリーズは東京ドームシティ・Gロッソで俳優陣も出演する『素顔の戦士特別公演』を行うのが恒例です。そういったイベント用のCMなど、撮影済みの素材がすべて“お蔵入り”になる可能性もあるでしょうね」

来年1月公開の映画『終点のあの子』に出演予定の今森。多くの関係者を悩ませていることだろう。