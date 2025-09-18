U17½÷»ÒWÇÕ¤ËÎ×¤àU¡¼17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼21Ì¾¤¬·èÄê¡ª Á°²óÂç²ñ¤«¤é4Ì¾¤¬Ï¢Â³½Ð¾ì
¡¡JFA¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï18Æü¡¢10·î17Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëFIFA U¡¼17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥â¥í¥Ã¥³2025¤ËÎ×¤àU¡Ý17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î21Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Çò°æÄçµÁ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2·î¡¢9·î¤Ë¹ñÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£»î¹ç¤Ï2»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î29Æü¡¢7·î2Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÏ¢Àï¡£3¡¼0¡¢5¡¼4¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¿ô¤ò24¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U¡¼17½÷»ÒWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëGK·§ß·²ÌÊâ¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹)¡¢DFÀÄÌÚÍ¼ºÚ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)¡¢MFº´Ìî°É²Ö¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)¡¢MFÊ¡ÅçË¾°¦¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)¤Î4Ì¾¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U¡Ý17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÏFIFA U¡¼17½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥â¥í¥Ã¥³2025¤Ç¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤ê¡¢10·î19Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È½éÀï¤òÀï¤¤¡¢22Æü¤Ë¥¶¥ó¥Ó¥¢¡¢25Æü¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Ï11·î8Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎U¡¼17ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½
¢§GK
´Ø¸ýÌÀÆü¹á¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18)
·§ß·²ÌÊâ¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹)
»³Æâ¤ì¤Ê¡Ê°¦É²FC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹MIKAN)
¢§DF
µÜºêÍ¥Æá¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹)
¾®Àô·ÃÆà¡ÊAIE¹ñºÝ¹â¹»)
¾¾²¬±Íçý¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)
ÀÄÌÚÍ¼ºÚ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)
¸ÅÀî¿´¿Ò¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
º´Æ£É´²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãWOMEN)
º¬Îë²ÖÍû¡Ê½½Ê¸»ú¹â¹»)
¢§MF
º´Æ£°¦¿¿¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¹â¹»)
º´Ìî°É²Ö¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
º´Æ£¿§¡Ê½½Ê¸»ú¹â¹»)
ÈÓÅÄ¼¶ÎÜ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18)
¿ÜÄ¹ÊæÇµ²Ì¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)
ÃæÂ¼¿´ÇµÍÕ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¬¡¼¥ë¥ºU-18)
üâ¶¶Í¤Æà¡Ê»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥æ¡¼¥¹)
Ê¡ÅçË¾°¦¡ÊJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¼°ÅÄÏÂ¡ÊÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥á¥Ë¡¼¥Ê)
¢§FW
ÂçÌî±©°¦¡Ê¹âÃÎ³Ø±à¹âÃÎ¹â¹»)
Ê¿¼·³¤¡ÊINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥ó¥Á¡¼¥Ê)
