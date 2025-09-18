ジャック・マシコさん（７７）は「彼は靴も履いておらず、希望を失っていた」「彼は人とのつながりを求めているようだった。意味のある人生を与えてくれる人を求めていた」と振り返った/Illustration by Alberto Mier/CNN

（ＣＮＮ）ある晩、１５歳だったピーター・ムタバジさんは、混み合った市場を歩いている男性に狙いを定めた。

男性は一人だった。ボタンダウンのシャツにカーキ色のパンツといういでたちで、教授のような眼鏡をかけ、こぎれいな身なりをしていた。屋台の前をぶらぶらと通り過ぎ、ムタバジさんがじりじりと近づいているのに気づいていない様子だった。

この男は何も分かっていない、距離をつめながらムタバジさんはそう思った。男性は一度も振り返ったり、財布に手をやって確認したりしなかった。こんな簡単なターゲットにはそうそうでくわさない。

ムタバジさんはそのとき、たぐり寄せられる限りの幸運を必要としていた。１９８８年当時のウガンダ首都カンパラでムタバジさんは５年間、路上で孤独な生活を送っていた。ムタバジさんはそこで危険な時代を生き延びようともがく何千人ものホームレスの子どもの一人に過ぎなかった。ウガンダの経済は、内戦やクーデター、エイズの流行によって壊滅していた。

若きムタバジさんは、窃盗と物乞いで食いつないでいた。いつもは買い物客に近づき、施しを乞いながら買い物袋を運ぶのを申し出るのだが、この見知らぬ男性はムタバジさんがそうするよりも前に、くるりと向きを変え、ムタバジさんに向き合った。

男性は微笑み、問い掛けてきた。それはあまりにも予想外の質問で、ムタバジさんは思わず数歩後ずさった。そしてそれは、世慣れたムタバジさんが想定していなかった危険を意味していた。

その質問と、ムタバジさんが返した答えは、ムタバジさんの人生を永遠に変えることになる。

今や里親のヒーロー

ムタバジさんは米ノースカロライナ州シャーロットにある、寝室を５部屋も備えた自宅で満面の笑みを浮かべ、訪問者を出迎える。私道には白いテスラがとめられ、手入れの行き届いた２匹の犬が元気にほえている。

ムタバジさんは今、米国で最も有名な里親かもしれない。これまでに４７人の子どもを里子として育て、３人を養子に迎えた。家の内装は子育ての大変さを物語っている。玄関のすぐ右手には、充実した子ども部屋があり、テディベアや、恐竜の巨大なポスターがある。別のやはり大きなポスターには「大胆で優しく、恐れることなく決意を持って、あなたらしくあってほしい！」と書かれている。

これが、近年米国民が目にしてきたムタバジさんの姿だ。２冊の書籍を執筆し、インスタグラムでは８７万人あまりのフォロワーを擁し、里親活動でメディアにも大きく取り上げられている。ムタバジさんの写真には、子どもたちと抱き合ったり遊んだりする姿が写っている。子どもたちの多くは白人だ。

黒人のアフリカ系移民と白人で金髪の子どもたちとの絆を示すこうした写真からは、米国に根強く残る人種間の分断を超えたもう一つの世界が垣間見える。

現在５２歳のムタバジさんは、今の自分のあり方は想像もしていなかったと言う。

「ストリートチルドレンとして夢を見るのは、自分にうそをつくことだ」とムタバジさんは語る。「夢を見ることを教えられなかったから、夢を見なかった。もっと良い場所を夢見るのは自分にうそをつくことだったし、自分に毎日うそをつくことはしたくなかった」

しかし、ムタバジさんの物語には、重要な声が欠けている。それは、夢見ることを教えてくれた男性の声だ。ウガンダの市場でムタバジさんと出会い、ムタバジさんが回顧録に「私の全人生は、分不相応な親切を受けることにかかっている」と記したきっかけを与えてくれた人物だ。

男性の名はジャック・マシコさん（７７）。今もウガンダに住んでいる。わずかに英国なまりで話す陽気なマシコさんは、ムタバジさんに初めて会った時のことを、やせて孤独で、心に傷を負った１０代の少年を見たと振り返る。

「彼は靴も履いておらず、希望を失っていた」。マシコさんはそうＣＮＮに語った。「彼は人とのつながりを求めているようだった。意味のある人生を与えてくれる人を求めていた」

夢見ることを恐れる「ごみ少年」時代

ムタバジさんはウガンダとルワンダの国境付近の村で生まれ、両親と３人の兄弟とともにわらぶき屋根の小屋で育った。子どものころは靴を一足も持っていなかったし、マットレスの上で寝たことさえなかった。しかし、貧困よりもひどかったのは、父親からの暴言や暴力だった。

「父はいつも『お前なんて生まれてこなければよかった。そうすれば食べさせなくて済んだのに』と言っていた」（ムタバジさん）

ムタバジさんは１０歳の時に家から逃げ出した。いつか父親に殺されるのではないかとおびえていたからだ。しかし、カンパラでの日々はもっと残酷だった。盗みや低賃金労働、さらには売春で生き延びるストリートチルドレンの集団と結託した。大人たちは同情してくれなかった。酔っ払いにふざけ半分で殴られることもたびたびあった。

ムタバジさんが知っていた子どもは顔に酸をかけられ、別の子どもは撲殺された。友人の多くは姿を消した。

ムタバジさんの「家」はごみ捨て場近くの土手だった。悪臭がまとわりつき、ハエが鼻のまわりをはい回り、眠るのに苦労した。見知らぬ人に何かされるのではないかと恐れ、５日間眠らないこともあった。

ムタバジさんは自らを「ごみ少年」と呼んでいた。

そうしたある日、ムタバジさんは市場を歩いているマシコさんを見つけた。

見知らぬ人が問い掛けた危険な質問

市場で向き合うと、男性はムタバジさんに簡単な質問をした。

「君の名前は？」

ムタバジさんはためらった。それは危険な質問だった。なぜなら、路上にいるムタバジさんに、そんなことを聞く大人などひとりもいなかったからだ。本名を明かさないことは一種の自己防衛だった。ストリートチルドレンにとって匿名でいることは、精神的なよろいを築くのに役立った。自分をごみ少年としか見ていなかったら、ムタバジさんは心を閉ざしたままでいられたかもしれない。

しかし、この見知らぬ男性は、ムタバジさんに人間性を思い出し、大人を信頼するよう迫っていた。

ムタバジさんは本名を教えた。するとマシコさんは買い物袋からプランテン（調理用バナナ）を数本取り出し、皮をむき、ムタバジさんに与えた。不安を感じたものの、頼りになる食料源が見つかった。その後数カ月、マシコさんが訪れるたびに、ムタバジさんは食べ物を求めてマシコさんを見つけ出した。

すると、奇妙なパターンができた。マシコさんが質問を重ねてきたのだ。

「学校に行きたい？」

「私の家族と夕食を一緒に食べたい？」

「いつか一緒に教会に行きたい？」

ムタバジさんにとって、答えるのは容易ではなかった。地獄のような状況からでさえ、変化は脅威に感じられた。ごみ少年以上の存在になることは想像できなかったのだ。

「夢を見ることは、私の生態系の一部ではなかった」とムタバジさんはＣＮＮに語った。「信じたくなかった。希望を持つことは自分にうそをつくことだったし、自分にうそはつきたくなかった」

大学への進学と児童擁護活動家としてのキャリア

しかし、ムタバジさんは「はい」と言い続けた。マシコさんはムタバジさんを寄宿学校に入学させ、母親を説得して息子がマシコさんの家族と過ごすことを認めさせた。そしてムタバジさんは徐々に自分がなぜ今夢を見ることができるのかに気付いた。自分は市場でこれ以上ない最良の人に狙いを定めたのだ。

マシコさんは妻セシリアさんとの間に６人の実子がいるが、人生を通じて助けてきた子どもの人数は、文字通り数え切れないほどだ。８０年代後半当時、コロラド州に拠点を置くキリスト教系人道支援団体コンパッション・インターナショナルのカントリー・ディレクターも務めていた。同団体は、世界中の子どもたちを貧困から救うことに尽力している。

１０代のムタバジさんは当初、マシコさん一家と打ち解けるのに苦労した。全員が着席するまで食卓に加わろうとしなかった。リビングで家族とくつろぐよりも、テーブルを片付け、皿洗いを始めた。夕食の間はドアに近い席に座り、実の父親のようにマシコさんが怒りを爆発させ妻を殴りつけるかもしれないと身構えていた。

「彼と一緒にいると、それまで見たことのなかったものが見えた」とムタバジさんはマシコさんについてそう語る。「彼は家族と一緒に笑ったり話したりしていた。私はそれがショーか、冗談だと思っていた」

ある日、マシコさんが夕食の席でムタバジさんにささやかな気遣いをしてくれたとき、ムタバジさんは自分が家族の一員になったことを実感した。マシコさんがテーブルの空席を指差し、「そこはピーターの席だ」と言ってくれたのだ。

「生まれてから、自分には居場所がないと感じていた」とムタバジさんは語る。「でも、彼らが私のために席を作ってくれたことで、『ああ、私は特別なんだ。みんなと一緒にテーブルを囲むにふさわしいのだ』と感じた」

マシコさんは団体での活動を通じて、海外からの旅行者をよく夕食に招いた。多くは実績のある専門家たちで、こうしたゲストとの出会いは、自身の人生の夢を広げるきっかけになったとムタバジさんは話す。

ムタバジさんはマシコさんの経済的支援を受けウガンダの大学を卒業した後、奨学金を得て英ロンドンのオークヒル・カレッジで危機管理の学位を取得した。

２００２年には神学を学ぶため米国に移住し、現在は、困窮している子どもたちを支援し、苦境に立たされた家庭に緊急支援を提供するキリスト教系国際援助団体、ワールド・ビジョンで上級児童養護家として活動している。

ムタバジさんが歩んできた精神的な道のりは、歩んできた物理的な距離よりもある意味でずっと困難なものだった。しかし、ムタバジさんにとってマシコさんは目標であり続けた。ムタバジさんもマシコさんと同じものを求めていた。愛情深い家族、教育、そして他者を助けることに捧げる人生だ。

疑念を持ったり、強さが必要になったりしたとき、ムタバジさんはマシコさんのことをよく思い出した。マシコさんはムタバジさんに、自分がどれほど賢く勇敢であるかを伝え続けた。

「彼は私の偶像になった」とムタバジさんはマシコさんについて語る。「私にできないことは何もなかった」

マシコさんはムタバジさんの成功を遠くから見守ってきた。里親としてのムタバジさんの役割について話すマシコさんの声は和らぐ。

「私の努力は無駄ではなかったと分かり、大きな喜びを感じる」（マシコさん）