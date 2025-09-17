【しまむらのチラシ】スポーツの秋を彩るMLBグッズが大豊作。人気球団のジャージーやバッグ・クッションなど...使い勝手もバッチリ！

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年9月17日から21日まで買えるお得な商品を紹介します。

球団のカラーにファッション性をプラス

日本人選手も多く活躍する「MLB（メジャーリーグベースボール）」のファッションアイテムは、まさにスポーツの秋にぴったり。

レディース、メンズ、キッズ＆ベビーのウェアはもちろん、グッズにインナー＆ソックスまで、多種多様な品揃え。人気球団をいつでも肌で感じられるスポーティーなアイテムの数々は、ファンにとって堪りません。

ブランドロゴ刺繍とダブルラインでファッション性を効かせた「トラックジャケット」（1969円）と「ロングパンツ」（1639円）は、屋外のスポーツやレジャーに嬉しいUVカット機能つき。

チームロゴを大きく大胆にプリントした「バッグ各種」（2970円）は、カラフルな色合いのチャームで大人の遊び心をプラス。キュッとコンパクトなサイズに見えますが、肩掛けしやすい長めの持ち手とマチつきの収納力を採用し、使い勝手もバツグンです。

公式ライセンスグッズの「ボールクッション各種」（1639円）と「フロアクッション各種」（2189円）も登場。現在と過去のチームロゴやミットなどが描かれたクッションは、テレビ観戦のお供にもインテリアにも使えます。

友人や家族とお揃いのアイテムを使ってリンクコーデを楽しむと、さらにワクワク感が生まれ、特別な時間を過ごせるかも。

このほかに、エレガントカジュアルな大人のスタイルが叶うブランド「HK WORKS LONDON」からは、晩夏から使える秋の新作がズラリ。

コーデを組む手間が省ける「ベスト＋パンツセット」（2970円）は、シンプルかつこなれ感のあるデザインで体系カバーまで叶う超万能アイテム。温もりのあるオンブレチェックが秋らしい「シアーシャツ」（2189円）は、軽量かつ柔らかな着心地が特徴で、羽織としても便利な一着です。

公式オンラインストアでは、いずれの商品も9月17日17時から予約販売がスタート。

受付期間中でも、予定数に達し次第販売終了です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな