YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」にて、ドックんとモコが動画『【最強すぎる】dカードPLATINUMとドコモポイ活MAXのメリット5選！特典・補償・サポート全部入り！』を公開。今回は、dカードPLATINUMとドコモの新プラン「ドコモポイ活MAX」の組み合わせによるお得なポイント獲得術や活用法について徹底解説した。



動画の冒頭でドックんは「dカードPLATINUMとドコモポイ活MAXの組み合わせをちゃんと理解して実践することで、10万ポイント獲得も簡単です」と断言。まずカードとプランそれぞれの概要説明に続き、「プラチナカード界隈で異例の半年60万会員突破」「ドコモ利用料金に対して初年度20％還元、2年目以降も決済額次第で継続」というdカードPLATINUMの魅力を余すことなく紹介した。



今年6月5日から始まった『ドコモポイ活MAX』は月額8,448円(各種割引後)ながら、決済5万円ごとに月最大5,000ポイント還元や「ダゾーン見放題」「Amazonプライム6か月無料」など特典がてんこ盛り。「無制限が実質2,948円で利用できる」「特典の5000ポイントはdカード請求額への充当が一番効率的」と、最大限得する活用法も伝える。



本動画で2人が強調した5大メリットがこちら--

1. ドコモ全プラン中で最もポイントが貯まりやすい

2. キャンペーン終了後も10%還元維持で毎月5000ポイント確定の安心感

3. ポイ活ファミリー特典により家族の回線数に応じて毎月追加ポイント還元

4. マネックス証券の新NISA積立で、年会費相殺レベルの高ポイント還元（最大4.1%＆初回3ヶ月は10%還元）

5. 各種キャンペーン併用で最大5万円相当の特典が狙える



さらに、シミュレーション例を交え「ドコモ光やドコモでんきを契約すれば月9,710ポイント、年間で11万6,520ポイントも可能」「家族カード利用で年間16万5,720ポイント突破も」と具体的な数字を示しながら、「ポイントを充当する際は携帯料金以外へ。dカードの請求額充当に使えば“ポイント三重取り”が可能になる」と独自の裏ワザも語った。



モコは「高い年会費や基本料金でも、使い方次第で最強レベルの還元プランになる。ヘビーユーザーには全力で推奨」としつつ、「ライトユーザーには向かないが、d払い・dカード決済を多用する層はぜひ検討を」とバランスを取ったコメントも。



動画の締め括りで両名は「ドコモラボサイトやYouTubeで最新情報を発信中なのでぜひ参考に」「この動画が役に立てば高評価とチャンネル登録も」と呼びかけている。dポイントを極限まで増やしたい方は、必見の内容となっている。