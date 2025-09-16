この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活YouTuber・鬼丸征也さんが、自身のチャンネルで「【三井住友カード】最大20%還元の対象店舗にスターバックス追加！モバイルオーダーで６つのお店が最大20%還元に！」と題し、三井住友カードの最新アップデートについて詳しく解説した。動画では、新たにモバイルオーダーでの決済も高還元の対象となったことや、注意すべき細かなルールも紹介し、賢くポイントを獲得するための必須情報を惜しみなく公開した。



鬼丸さんは「今回のお話は、全体的に見て改善よりのお話、いいお話」とし、マクドナルド、モスバーガー、ケンタッキー、吉野家、スキヤ、そして新たにスターバックスの６店舗で、スマホに三井住友カードを登録してモバイルオーダー決済をすると、これまで同様7～20%還元が得られると伝えた。「モバイルオーダー何？という方のために」と、注文から受取までのシンプルな仕組みやお店側と利用者双方のメリットについても丁寧に説明。



特に新規追加されたスターバックス利用時について、「Apple Payの決済のみ7%から20%還元。スターバックスカードへのチャージは対象外」、「iPhoneユーザーしか高還元を受けられない」と強調し、注意を呼びかけた。また、各店舗ごとにモバイルオーダー利用時の共通ポイント（Dポイント、楽天ポイント、Vポイントなど）付与の可否もまとめ、「スタバはVポイント加盟店でもApple Pay優先ならVポイント付与は諦める必要がある」など、細やかなポイント事情にも踏み込んだ。



今後の運用については「12月1日からは、物理カードのタッチ決済やID決済では上乗せ還元が一切なくなる」と警告。「今後はスマホにカードを登録してタッチ決済、または６店舗でのモバイルオーダー決済を徹底してください」とし、「もし今までやっちゃってた人は、0.5%還元や1%還元しかもらえない」と強く注意を促した。クレジット決済時には必ず「クレジットで」や「タッチ決済で」と伝える工夫もリスナーに提案。



さらに10月から最大5000円分のVポイントが抽選で当たるキャンペーンや、同日発表されたローソンポンタプラスカードの対象店舗追加も速報として触れた。動画の最後には「熱いお得情報は概要欄にもまとめているので興味のある方はチェックしてほしい」とまとめ、利便性が増したポイ活の現場に「シンプルにこれは改善」と改めて評価しつつ、重要な注意点を繰り返し呼びかけて動画を締めくくった。