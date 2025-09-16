『ダンダダン』第24話 巨大大仏ロボットで形勢逆転を図る
2025年7月3日（木）から毎週木曜深夜0時26分から、MBS／TBS系28局 ”スーパーアニメイズムTURBO” 枠にて放送開始のTVアニメ『ダンダダン』の第24話「激突！ 宇宙怪獣対巨大ロボ！」のあらすじと場面写真が公開された。
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
第24話のあらすじはこちら。なお、第24話は特別番組編成のため深夜1時34分からの放送となるのでご注意を。
＜第24話「激突！ 宇宙怪獣対巨大ロボ！」あらすじ＞
モモの家を作っているナノスキンを使い、巨大大仏ロボットを作り宇宙怪獣と戦うモモたち。金太が操縦、モモの超能力とアイラの髪の毛の能力を駆使して、形勢逆転を図る。その頃、大仏ロボットから排出されてしまっていたオカルンとジジは、田んぼに着陸していた…。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
