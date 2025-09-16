フォーエイト48、ゑむ氏。のパワハラ・いじめ告白にコメント「こちら側としてはそういった事実は認められない」
【モデルプレス＝2025/09/16】男女6人組YouTuberグループ・フォーエイト48が15日、自身のYouTubeを更新。9日にゑむ氏。がグループ脱退をしたことを受け、コメントを発表した。
【写真】人気YouTuber、パワハラ・いじめ告白にコメント
フォーエイト48は「ゑむ氏。の件について」と動画を投稿。「先日、メンバーであるゑむ氏。がグループを離れることとなりました。突然のご報告となり、皆様にご心配をおかけし、本当に申し訳ございません」と6人で謝罪した。そして8月にゑむ氏。と話し合いを重ねた上で脱退が決まっていたことを明かし、「ですが本人の急な投稿があり、僕たちも事前に知らされていないような内容でした」と告白。「そこで急遽メンバーで集まり、話し合いを行ったため、この動画が遅れてしまいました」と説明した。
続けてゑむ氏。の投稿内容に触れ、「脱退の文面にありました不適切な書き込みに関して、実際は最近までありました。本来、皆様にはこの件をお伝えしない予定でしたが、脱退の文面に本人が触れたことにより様々な臆測が飛び交う状況を受け、お伝えさせていただきました」とコメント。「長年一緒に活動してきたメンバーなので、活動においての注意やメンバーそれぞれの言い合いや喧嘩などはありました」とした一方で、「それをいじめ、パワハラと捉えるのは相手の受け取り方次第にはなりますが、こちら側としてはそういった事実は認められないのでご理解のほどよろしくお願いします」と表明した。
動画のラストでは「この件についてはこの動画でお伝えを最後とさせていただきます」と伝え、「これからの活動に前を向いて頑張っていきたいと思ってるのでご理解いただけると幸いです。これからも全力で皆さんに動画を届けられるように頑張るので、温かく見守っていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします」と6人で頭を下げた。
ゑむ氏。は9日、公式X（旧Twitter）にて脱退を発表。「一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し、話し合いを行いました」という謝罪とともに、「ここ数年の活動の過程で、私の受け止めとして『パワハラ』と感じる言動や、『いじめ』と感じるやり取りが重なることもありました。日々の間で次第に強い疎外感を抱くようになり、メンバーや事務所の人から自ら距離を取るようになっていき、心身がすり減っていきました」と脱退の理由を告白していた。（modelpress編集部）
