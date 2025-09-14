Omoinotake¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÆ£°æÎç±û¤¬½Ð±é¡¡¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×MV¸ø³«¤â
¡¡Omoinotake¤ÎÆ£°æÎç±û¡ÊVo/Key¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü9·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛOmoinotake Æ£°æÎç±û¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡¢¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËºÇ½ª²ó¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Omoinotake¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×¤Ë¤ÆÆ±¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£ºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÄÌÚ¶âÀ®¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤È¡¢¥Ð¥Ç¥£¤ÎÌëÄ¹°¡µ¨¡Ê¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¡¢Å¾¿¦³èÆ°Ãæ¤Î°å¼Ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×¤ÎMV¤¬¡¢¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤ÎËÜÆü23»þ30Ê¬¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜMV¤Ï°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¤â²Ò¡¹¤·¤¤°õºþµ¡¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆOmoinotake¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ò¼´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸¶ÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë°õºþÊª¡£¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ìµõ¹½¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°õºþ¹©¾ì¤òÉñÂæ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¥·ー¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º®Íð¤ä¸íÇ§¤ò¾·¤¯¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬º£¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¥Û¥ó¥â¥Î¡É¤Ê¤Î¤«¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¡É¤Ê¤Î¤«¡¢Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊMV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±ÇÁüºî²È¡¿¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÅÄ¸þ½á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥çー¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤òÃµ¤·¸ÍÏÇ¤¦»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤È¡¢¶»¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò²Î¤Ã¤¿¿·¶Ê¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖEVERBLUE¡×°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¿¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍÍ¡¹¤Ê³Ú´ï¤¬ºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¥¢¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
