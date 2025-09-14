この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで「人気コインが高すぎる…初心者におすすめの穴場コインの選び方を解説します」と題し、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が初心者向けにコインの選び方について語った。動画では「高すぎてコインなんて買えない」「オークションのハイライトコインは何千万もして現実的じゃない」といった視聴者からの声に応え、実は数万円からでも始められるコイン収集の世界の奥深さ・楽しみ方を伝えている。



動画の中で渡辺氏は「はちゃめちゃに高いコイン、私たちも買えません」「コインのいいところはやっぱり価格帯が幅広い。意外に数万円のものもたくさんある」と自身も共感しつつ、4つの観点から初心者向けにアドバイスを披露。



第一のポイントは「メジャーなコインの小さいサイズを狙う」こと。5ポンド金貨などの高額コインの縮小版であるソブリン金貨や、著名な20円金貨に対して10円金貨・5円金貨など「デザインが同じ縮小版コインは手頃な価格になる」と具体例を紹介。「ちょっと小さめのを狙っていくのもおすすめですよ」と語る。



続いて「金が無理なら銀、銀がダメなら銅へと素材をずらす」提案も。「金貨は高いけど銀貨バージョンなら意外と手に入る」「同じデザインでも素材違いで価格が大きく変わる。銀、銅まで目を向けても面白い」との考え方を示した。



三つ目は「国をずらすアプローチ」。イギリスやフランス、日本、アメリカなどメジャー国が値上がりしている一方で「コロンビアやメキシコ、インドなどセカンダリーな国にも買いやすく魅力的なコインがある」とアドバイスした。ただし、「どこの国にも高いコインはあるので注意」とも強調し、慎重な選定を呼びかけた。



四つ目は「素材の価値が大部分を占めるコインを狙う」こと。「最近は地金が高騰しているので、地金の価値で割安感のあるコインもある。地金に近い価格のコインは手堅い買い方」「特に最初の1枚には安定感のあるコインも選択肢」と、初心者が安心して始めるコツも披露。



動画の最後には「コインのいいところは価格のレンジ。数千円、数万円のものも全然あるので、“高すぎて無理”と諦める前に自分の予算や好みに合わせてぜひ相談してみてほしい」と呼び掛け、「コインはロマン寄り。何を選べばいいか迷ったらプロに相談を」と締めくくった。