息子「今日は幼稚園に行くの？ 夜は来るの？」答えても同じ質問ばかり。ママ友の『助言』に「なるほど」

子どもは成長する過程で「なんで？」を連発する時期がありますが、単に「知りたい」という気持ちからの質問ではない場合もあるようです。

筆者の長男は幼稚園に入園した途端、なぜか「同じ質問」を繰り返すようになりました。

すぐに馴染んだ幼稚園

同じ質問を繰り返されると、親とはいえうんざりすることも。でも、それが長男の「不安を解消しようとするための行動」なのだと分かった後は、できるだけ長男の気持ちに寄り添い、何度でも答えてあげようと思いました。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

5歳、3歳、1歳の3人の子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。