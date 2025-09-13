Photo: 山田洋路

iPadなどのタブレットデバイスを持ち運ぶとき、ちょうど良いサイズのバッグを見つけるのは意外と難しいものです。今回試したcambiareの「本革ショルダー」は、タブレットが入るミニマムなサイズ感が魅力的なプロダクト。盗難対策まで備わっていて、安心の普段使いアイテムです。

以下では、本革ならではの質感の魅力、ドイツホックによる盗難対策の実用性、タブレットとの相性と収納スペースの配置、軽量設計がもたらす持ち運びの快適性について検証します。

合皮とは違った、本革ならではの高級感と温もり

「本革ショルダー」は、兵庫県たつの市（日本を代表する革産地）のファクトリーブランドが手掛ける本格革製品です。

目の前にした瞬間に伝わる上質なオイルスムースレザーならではの質感は、合皮製品とは一味違った高級感と温もりが。自然な光沢がありつつも主張しすぎず、カジュアルからビジネスまで幅広いシーンに馴染むのも使いたくなるポイントです。

丈夫なので、長く使い続けて唯一無二の表情が楽しめる魅力も。ちなみに「本革ショルダー」には撥水加工が施されていて、雨の日に使っても本革の風合いを損なわないのが嬉しいです。

盗難防止に。ただ引っ張るだけでは開かない仕組み

筆者は仕事柄、タブレットを持ち歩くことが多いのですが、特に混雑した場所では盗難への不安を感じることがあります。リュックもそうですが、ショルダーは背中側に回り込んだ状態では無防備。かといって、常にバッグを前に抱えて持つのは疲れます。

「本革ショルダー」には、こうした悩みの解決策になってくれるかも…と感じさせる盗難対策機能「ドイツホック」を搭載。一見普通のフラップ式に見えますが、単に引っ張るだけでは開かない特殊な設計になっています。オープンカーの幌を固定する技術を応用したもので、使ってみると確かに他人が勝手に開けるのは難しいと実感。ただホックの頭をつまんで持ち上げると片手で簡単に開き、閉じる際も同様にスムーズでした。

11インチのiPadがまるっと収まる

バッグを選ぶ際に気になるのが、普段使いのデバイスがしっかり収まるかどうかです。「本革ショルダー」は、11インチのiPadがうまく収まるサイズで設計されています。実際に、筆者がよく持ち歩く8インチタブレットが余裕で収まったのはもちろん、入れるモノが少なければ12インチのタブレットPCも収納可能でした。

収納スペースは3種類に分かれており、それぞれ用途が異なります。正面のファスナーポケットは、パスポートや財布など大切なものの収納に最適。背面ポケットはスマートフォンなど頻繁に出し入れするアイテム向け。

内側のポケットは小物の整理に役立ちます。限られたスペースを機能的に分割することで、日常のちょっとした外出から旅行まで、必要なものをスマートに持ち運べる設計になっているんです。

軽量370g。肩への負担も減らせそう

本革製品というと、どうしても重いというイメージがついて回ります。でも、「本革ショルダー」は約370gという軽量設計。これは前モデルと比較して約半分の重さとのことです。実際に長時間使用しても肩への負担が少なく、外出先での疲労感を大幅に軽減してくれそうです。

小ぶりで軽量、かつ11インチのiPadがジャストフィットするサイズ感は、デジタルデバイスを日常的に使う方にとって魅力的。

カラーバリエーションも豊富で、普段のファッションや用途に合わせて選べるのが嬉しい「本革ショルダー」。そのラインナップやプロダクトの詳細情報、以下よりチェックしてみてください。

